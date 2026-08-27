Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'in batısında rüzgarın, yarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor. Fırtınanın, cumartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Güney Ege'de ise rüzgarın, yarın akşam güneyinde, cumartesi sabahtan itibaren genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.