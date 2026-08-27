Açık 32.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.08.2026 13:58

Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Karadeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'in batısında rüzgarın, yarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor. Fırtınanın, cumartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Güney Ege'de ise rüzgarın, yarın akşam güneyinde, cumartesi sabahtan itibaren genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ETİKETLER
Fırtına Meteoroloji
Sıradaki Haber
Hastalarından 'bıçak parası' aldığı iddia edilen doktor tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:06
Merkez Bankası rezervleri 188,4 milyar dolara yükseldi
14:58
Balıkesir'de trafik uygulama noktalarını paylaşan 7 zanlı yakalandı
15:01
İletişim Başkanı Duran: Milli birlik şuurumuz en büyük dayanağımız
14:38
KKM bakiyesi sıfırlandı
14:14
Fransa'da parlamenterler, lobiler üzerinden en fazla İsrail'i ziyaret etti
14:37
Rize'de denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
Gazze'de halk kavurucu sıcaklarda hayatta kalma mücadelesi veriyor
Gazze'de halk kavurucu sıcaklarda hayatta kalma mücadelesi veriyor
FOTO FOKUS
MMT-76 artık havada da görev yapacak
MMT-76 artık havada da görev yapacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ