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Türkiye
AA 27.08.2026 12:58

İstanbul'a yağmur ve serin hava geliyor

İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkili olacak, sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredecek.

İstanbul'a yağmur ve serin hava geliyor

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, İstanbul'un yarın sabah saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına girmesinin beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklıkları yarından itibaren mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredecek, yağışlı sistem cumartesi akşam saatlerinde kenti terk edecek.

Sıcaklıklar pazartesi gününden itibaren artarak yeniden mevsim normalleri civarına yükselecek.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden yarın ve cumartesi günü orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor, rüzgar hızı yarın saatte 40 ila 60 kilometreye, cumartesi günü ise saatte 30 ila 50 kilometreye ulaşması bekleniyor.

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