Akkuyu NGS'de yeni aşama

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, uzmanlar Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu NGS'nin nükleer adasındaki ana ekipmanları birbirine bağlayan ana sirkülasyon boru hattının kaynak çalışmalarını tamamladı.

Toplam 73 günde bitirilen işlemler kapsamında, boru hattındaki 32 bağlantı noktasının tamamında kaynak çalışmaları gerçekleştirildi. Operasyonda, mühendislik ve teknik uzmanların yanı sıra kaynak, montaj, boru kesim, tahribatsız muayene, ısıl işlem ve kalite kontrol alanlarında görev yapan uzmanlar yer aldı. Çalışmalar, belirlenen teknolojik işlem sırasına uygun şekilde yürütüldü.

Kaynaklı birleşim yerleri çalışmalar sırasında kontrol edilirken, tüm bağlantı yerleri, iç metal geriliminin giderilmesi ve tasarlanan performans özelliklerinin sağlanması amacıyla yüksek sıcaklıkta ısıl işleme tabi tutuldu. Boru hattının korozyona karşı korunması için bağlantıların iç yüzeyine özel kaynak kaplaması uygulandı. Teknolojik işlemlerin tamamlanmasının ardından kaynaklı bağlantıların kalitesi ultrasonik, kılcal ve radyografik muayene yöntemlerinin de aralarında bulunduğu çeşitli yöntemlerle kontrol edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemlerinin bir güç ünitesinin inşasında önemli bir adım olduğunu belirtti.

İşlemlerin 2. güç ünitesinde 73 günde tamamlandığını aktaran Butckikh, şunları kaydetti:

"Bu, çalışmaların titizlikle organize edilmesi ve deneyimli uzmanlardan oluşan ekibin koordineli çalışması sayesinde elde edilen önemli bir sonuçtur. Bununla birlikte her aşamadaki temel kriterimiz kalite oldu. Ana sirkülasyon boru hattının kaynak çalışmalarını tamamlayarak 2. güç ünitesinin birinci devresini oluşturduk. Böylece reaktör tesisi ekipmanlarının boru hatlarıyla bağlantısına yönelik çalışmaların sürdürülmesi ve devreye alma çalışmalarına hazırlık için gerekli koşulları sağlamış olduk."