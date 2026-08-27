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Türkiye
AA 27.08.2026 12:39

Meteoroloji'den iki bölge için kuvvetli yağış uyarısı

Batı Karadeniz ve Marmara'nın kuzeydoğusunda yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den iki bölge için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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