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Türkiye
AA 27.08.2026 13:59

Rize'de denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

Rize'nin Çayeli ilçesinde iki gün önce denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Rize'de denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

Büyüktaşhane Mahallesi sahilinde ağabeyi Ahmet Ertuğrul Önder (16) ile denize girdikten bir süre sonra kaybolan Arif Kerem Önder'in (11) bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve AFAD personelinin de aralarında bulunduğu 113 kişilik ekip, suda ve kıyıda arama faaliyeti gerçekleştirdi.

Helikopterle yapılan arama sırasında, Rize-Artvin Havalimanı'nın 3 mil batısında hareketsiz bir kişi görüldü.

Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Botla kıyıya ulaştırılan cesedin, Arif Kerem Önder'e ait olduğu tespit edildi.

Çocuğun cansız bedeni, Kaçkar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay günü çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Ahmet Ertuğrul Önder ise kaldırıldığı Çayeli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

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