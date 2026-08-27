Rusya: Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin barış müzakerelerine açığız

Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov'un "Rus ve Ukrayna heyetlerinin eylülde bir araya gelebileceği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, bu konuda bilgi sahibi olmadığını kaydetti.

Peskov, "Amerikalılarla (Ukrayna konusunda) çalışma düzeyinde temaslar sürdürülüyor. Elbette barış müzakerelerine açığız." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın gelecekte bir NATO ülkesine sınırlı şekilde saldırı düzenleyeceği yönündeki iddialara ilişkin ise Peskov şunları kaydetti:

"Bunun gerçekle ve Rusya'nın niyetiyle hiçbir ilgisi yok. Rusya, (Ukrayna'yla ilgili) hedefe barışçıl yollarla ulaşmayı tercih ediyor. Ancak bunun şimdilik imkansız olması nedeniyle (Ukrayna'da) özel askeri operasyon devam ediyor. Rusya, bunu güvenliğini sağlamak ve çıkarlarını korumak için yapıyor. Bununla birlikte Rusya, Avrupa ülkelerinin saldırgan siyasetiyle karşı karşıya kalıyor."

Avrupa'nın, dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna için kullanmasının yasa dışı olduğunu vurgulayan Peskov, buna karşı önlemler alacaklarını söyledi.

Sözcü Peskov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un Vatikan Devletlerle ve Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile görüşüp görüşmediği yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı.