Nepal'deki selde can kaybı 332'ye çıktı

Yerel basında yer alan haberlere göre, dün ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen sel felaketi nedeniyle can kayıpları artarken sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

BBC'nin Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumunun açıklamasına dayandırdığı haberinde, aralarında yabancı turistlerin de olduğu kayıp 910 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü, Nepal ordusunun helikopterlerle selden etkilenen bölgelerdeki 351 kişiyi kurtardığı belirtildi.

[Fotoğraf: Reuters]

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının felaketten en fazla etkilenen Rasuwa ve Nuwakot bölgelerinde yoğunlaştırıldığı ifade edildi.

Çin devlet televizyonu CCTV ise sınırın Tibet tarafında kayıp olduğu bildirilen 558 kişiden 260'ının yabancı olduğunu belirtti.

Ölü sayısı 332'ye yükseldi

BBC'ye göre Nepal Polis Departmanının açıklamasında, yerleşim bölgelerinin etkilendiği, çok sayıda kamu binası ile özel mülkün hasar gördüğü selde hayatını kaybedenlerin sayısının 332'ye yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, 4 bin 50 polis memurunun arama kurtarma çalışmalarında görevlendirildiği belirtildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da 53 Ukrayna vatandaşının sel sularına kapılarak kaybolduğu ifade edildi.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, daha sonra verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar da sele bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığın neden olduğunu belirtti.