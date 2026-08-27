Açık 30ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 27.08.2026 10:31

KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS Ortaöğretim) başvuruları başladı.

KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-KPSS Ortaöğretim 25 Ekim'de uygulanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım'da yapılacak.

KPSS Ortaöğretim'e başvurular bugünden itibaren 8 Eylül'e kadar yapılabilecek, DHBT için başvurular ise 22-30 Eylül arasında olacak.

DHBT'ye ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların da 25 Ekim'de yapılacak 2026-KPSS Ortaöğretim'e başvurarak sınava girmeleri gerekiyor.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2026-KPSS Ortaöğretim ile 2026-DHBT'ye ilişkin ayrıntılı bilgi için adayların 2026-KPSS Ortaöğretim Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor.

ETİKETLER
KPSS
Sıradaki Haber
Akademi Giriş Sınavı'nın yeniden hesaplanan sonuçları açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:49
Antik tiyatroda bir ilk: Güneş enerjisiyle aydınlanacak
11:38
2026-KPSS giriş belgeleri erişime açıldı
11:37
Belçika İçişleri Bakanı'na göre, Brüksel'de uyuşturucu bağlantılı suçlar "ulusal acil durum" boyutunda
11:36
MİLGEM'in 10 ve 11'inci gemisinde HAVELSAN imzası
11:26
SGK'ya 131 milyar lira borç taksitlendirme başvurusu yapıldı
11:24
Okul alışverişlerinde 'TSE ve CE işaretli ürünleri tercih edin' uyarısı
Türkiye'nin kuzey ucu Sinop günübirlik ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor
Türkiye'nin kuzey ucu Sinop günübirlik ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor
FOTO FOKUS
Türkiye'nin mutfak kültürü turizmde çekim gücü oluyor
Türkiye'nin mutfak kültürü turizmde çekim gücü oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ