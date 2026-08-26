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Eğitim
TRT Haber 26.08.2026 14:52

Üniversitelere elektronik kayıt işlemleri için son gün

2026-YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıt süreci bugün sona eriyor.

Üniversitelere elektronik kayıt işlemleri için son gün

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilen yerleştirme sonuçlarının ardından 24 Ağustos'ta başlayan üniversite kayıtlarında elektronik süreç bugün tamamlanacak.

Adaylar, elektronik kayıt işlemlerini (e-kayıt) bugün gün sonuna kadar e-Devlet üzerinden veya üniversitelerin ilgili sistemlerinden gerçekleştirebilecek. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarih ve belgelere göre işlemlerini yürütecek.

Yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta bitecek

Elektronik kayıt tercih etmeyen veya şahsen başvuru yapması gereken yükseköğretim programlarına yerleşen adaylar için ise üniversitelerdeki yüz yüze kayıt süreci devam ediyor. 24 Ağustos’ta başlayan bu süreç, 28 Ağustos Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.

Adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süreler içerisinde gerekli belgelerle başvurması gerekiyor.

Süreyi kaçıran kayıt hakkını kaybedecek

Belirlenen takvim içerisinde kayıt başvurusu yapmayan veya işlemlerini tamamlamayan adaylar, kazandıkları programa kayıt yaptırma haklarını kaybedecek.

Bu yıl 730 bin 854 adayın bir programa yerleştiği YKS sürecinde, kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar belirlenecek ve ek yerleştirme süreci için takvim işleyecek.

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