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Eğitim
AA 26.08.2026 12:55

ÖSYM'den MEB-AGS açıklaması

ÖSYM, 2026-MEB-AGS puanlarının hesaplanmasında 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait değerlerin kullanıldığının tespit edildiğini açıkladı. Puanlar güncellenerek sonuç belgeleri gün içinde yeniden erişime açılacak.

ÖSYM'den MEB-AGS açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 26 Temmuz'da uygulanan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS) sonuçlarına ilişkin açıklama yapıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026-MEB-AGS sınav puanı hesaplanma aşamasında, 80 sorudan oluşan AGS Testi'nde yer alan 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığı tespit edilmiştir.

Adayların AGS Testi'nde toplam 80 soru üzerinden elde ettiği toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmamaktadır. Puan hesaplama işlemleri, 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak güncellenecek, sonuç açıklama belgeleri gün içerisinde Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacaktır."

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