"NextGenCOP 30.5" yarın başlıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve iklim kriziyle mücadelede Birleşmiş Milletler'in (BM) en önemli zirvesi olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, gençler için önemli bir organizasyon hayata geçirilecek.

NextGenCOP 30.5, Türkiye'nin bu yıl üstlendiği COP31 ev sahipliği ve başkanlığı sürecinde gençlerin iklim diplomasisine daha güçlü katılımını destekleyen önemli çalışmalardan biri olarak öne çıkıyor.

COP31 öncesinde İstanbul'da gerçekleştirilecek NextGenCOP 30.5 ile gençlerin yalnızca iklim gündemini takip eden bir paydaş değil, fikir geliştiren, müzakere eden, uzlaşı arayan ve çözüm üreten aktörler olarak sürece katılması amaçlanıyor.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum'un 28 Ağustos'ta açılışını gerçekleştireceği programlara 200 delege katılacak ve 6 müzakere bloğu ile 3 müzakere konusu üzerinde fikir alışverişinde bulunacak.

Katılımcılar, BM'nin iklim diplomasisi sürecinden ilham alan ortak bir iklim anlaşmasını müzakere edip taslağını hazırlayacak ve oylayarak kabul sürecini tecrübe edecek.

Müzakere azaltım, iklim finansmanı ve uyum temalarında şekillenecek

NextGenCOP 30.5 kapsamında gerçekleştirilecek müzakereler, küresel iklim gündeminin önemli başlıklarından azaltım, iklim finansmanı ve uyum olmak üzere üç ana tema etrafında şekillenecek.

Program kapsamında ilk gün tanışma ve oryantasyon etkinlikleri, ikinci gün açılış ve müzakereler, üçüncü gün müzakereler kapsamında "Azaltım ve İklim Finansmanı Çalıştayı", dördüncü gün "Uyum ve Kriz Yönetimi Çalıştayı" ve beşinci gün ise "Nihai Müzakereler ve Antalya Anlaşması" imzalanıp açıklanacak.

Gençler, BM'nin iklim diplomasisini tecrübe edecek

Delegeler, hafta boyunca yürüttükleri müzakereler sonucunda BM'nin iklim diplomasisi terminolojisinden ve karar alma süreçlerinden esinlenen ortak bir metin üzerinde çalışacak.

Bu kapsamda, 6 müzakere bloğunun hazırladığı öneriler genel kurulda ele alınacak, taraflar metinler üzerinde müzakere edecek, değişiklik önerileri sunacak ve nihai anlaşmayı oylayacak.

Böylece genç katılımcılar, bir uluslararası iklim anlaşmasının fikir aşamasından müzakereye, uzlaşı arayışından nihai karar sürecine kadar nasıl şekillendiğini uygulamalı olarak deneyimleyecek.

Mavi ve Yeşil Bölge çalışmaları yapılacak

Programlar kapsamında Mavi Bölge çalışma alanında İklim Diplomasisi Simülasyonu kapsamında delegeler uluslararası müzakere bloklarını temsil ederek küresel iklim politikaları üzerinde uzlaşma arayacak.

Öte yandan müzakereler, zirvenin nihai çıktısı olacak "Antalya Anlaşması" ile tamamlanacak.

Yeşil Bölge çalışma alanında İnovasyon ve Girişimcilik kapsamında Cambridge girişimcilik ekosisteminden 5 ve Türkiye'den 5 olmak üzere toplam 10 iklim odaklı girişim, delegeler, yatırımcılar ve politika yapıcılarla buluşacak, 3 dakikalık sunumlar ve teknoloji gösterimleri yapacak.

Tek kullanımlık plastik yasağı uygulanacak, yaka kartları tohumlu kağıttan üretilecek

Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Etkinliği kapsamında Türkiye'nin "Sıfır Atık" vizyonu doğrultusunda adada gıda ve enerji tasarrufu sağlanacak, tek kullanımlık plastik yasağı uygulanacak ve dijital dokümantasyonlar kullanılacak.

Katılımcı yaka kartları ise doğaya geri kazandırılabilen tohumlu kağıttan üretilecek.

"1,5°C Hedefini Yakın Tut" Yürüyüşü

Kültürel Gala, Meşaleli Ada Yürüyüşü Etkinliği kapsamında 28 Ağustos'ta delegelerin kendi geleneksel kıyafetleriyle katılacağı "Kültür, Folklor Galası" yapılacak.

31 Ağustos kapanış töreni sonrası ise küresel ısınma sınırına dikkat çekmek amacıyla "1,5°C Hedefini Yakın Tut" temalı meşaleli ada yürüyüşü gerçekleştirilecek.