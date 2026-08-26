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Ekonomi
AA 26.08.2026 13:13

Eurostat: Türkiye AB'nin en büyük 5'inci ticaret ortağı

Türkiye, 2026'nın ikinci çeyreğinde Avrupa Birliği'nin (AB) en fazla ithalat ve ihracat yaptığı ülkeler arasında 5'inci sırada yer aldı.

Eurostat: Türkiye AB'nin en büyük 5'inci ticaret ortağı
[Fotograf: AA]

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB'nin 2026'nın ikinci çeyreğindeki uluslararası ticaretine ilişkin verileri yayımladı.

Verilere göre AB, söz konusu dönemde Birlik dışındaki ülkelerden 701,8 milyar euroluk mal ithal ederken bu ülkelere 680 milyar euroluk ihracat gerçekleştirdi.

Bu dönemde AB'nin ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7, ihracatı ise yüzde 4,5 arttı.

AB'nin en fazla ithalat yaptığı ülke, 153,6 milyar euro ve yüzde 21,9 payla Çin oldu. Çin'i 98,7 milyar euroyla ABD, 43,4 milyar euroyla Birleşik Krallık ve 36,9 milyar euroyla İsviçre takip etti.

AB'nin Türkiye'den ithalatı ise ikinci çeyrekte 25,5 milyar euro olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye, AB'nin en fazla ithalat yaptığı 5'inci ülke oldu.

AB'nin en fazla ihracat yaptığı ülke 127,7 milyar euroyla ABD olurken bu ülkeyi 92,7 milyar euroyla Birleşik Krallık, 60,5 milyar euroyla İsviçre ve 50,3 milyar euroyla Çin izledi.

AB'nin Türkiye'ye ihracatı ise 27,3 milyar euro seviyesinde gerçekleşti. Türkiye, böylece AB'nin en fazla ihracat yaptığı 5'inci ülke konumunda yer aldı.

Türkiye ile AB arasındaki toplam ticaret hacmi de ikinci çeyrekte 52,8 milyar euroya ulaştı.

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