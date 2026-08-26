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Gündem
AA 26.08.2026 12:57

Numan Kurtulmuş: Güçlü ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "955 sene sonra da Sultan Alparslan'ın ve Selahaddin-i Eyyubi'nin torunları olarak, gönül birliği ve sarsılmaz bir inançla yeniden bu topraklarda güçlü ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Numan Kurtulmuş: Güçlü ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz
[Fotograf: AA]

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"955 sene evvel Anadolu'nun kapılarını milletimize açan Malazgirt Zaferi'mizin yıl dönümü kutlu olsun. Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu vatan kılma iradesiyle başlayan bu kutlu zafer, asırlara uzanan bir komşuluğun, kardeşliğin temellerini atmış, birlikte yürüyeceğimiz hedefimizi tayin etmiştir. Aynı inanç ve azimle yürüdüğümüz bu yolda, birliğimizi ve beraberliğimizi diri tutmayı en büyük istikamet olarak görmeye devam edeceğiz.

955 sene sonra da Sultan Alparslan'ın ve Selahaddin-i Eyyubi'nin torunları olarak, gönül birliği ve sarsılmaz bir inançla yeniden bu topraklarda güçlü ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Malazgirt Zaferi'mizden bu yana aynı vatanın evlatları, aynı medeniyetin varisleri, aynı geçmişin paydaşları, müşterek geleceğimizin kaderdaşlarıyız. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. Sultan Alparslan'ı ve bu toprakları vatan kılmak uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve dualarla yad ediyorum."

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