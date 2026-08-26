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Türkiye
AA 26.08.2026 13:16

Türk limanlarına 7 ayda 34 bin 783 gemi uğradı

Türk limanlarına uğrayan gemi sayısı yılın 7 ayında 34 bin 783 olurken, bu gemilerin 22 bin 71'ini yabancı, 12 bin 712'sini Türk bayraklı gemiler oluşturdu.

Türk limanlarına 7 ayda 34 bin 783 gemi uğradı

Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türk limanları, jeopolitik risklere karşın bölgesel ve küresel önemini koruyor.

Türk limanları, İran-ABD/İsrail Savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda geçişlerin sekteye uğradığı, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Karadeniz'de gemi trafiğinin olumsuz etkilendiği ve küresel ticaret sisteminin ciddi değişimler geçirdiği 2026'da yoğunluğunu sürdürüyor.

Türk limanlarına yılın 7 ayında 34 bin 783 gemi uğrarken, bunun 12 bin 712'si Türk bayraklı, 22 bin 71'i ise yabancı bayraklı olarak kayıtlara geçti.

Limanlara uğrayan gemi sayısı geçen yılın aynı döneminde 35 bin 808 gemi olmuş ve bunların 12 bin 326'sı Türk bayraklı, 23 bin 482'si yabancı bayraklı olarak belirlenmişti.

En fazla gemi Kocaeli'de

Türk limanlarına uğrayan gemi sayıları liman başkanlıklarına göre incelendiğinde, Kocaeli'nin ilk sırada yer aldığı görüldü.

Kocaeli Liman Başkanlığına ocak-temmuz döneminde 1530'u Türk bayraklı, 3 bin 433'ü yabancı bayraklı olmak üzere 4 bin 963 gemi uğradı.

Kocaeli'yi 1152'si Türk bayraklı, 2 bin 327'si yabancı bayraklı olmak üzere 3 bin 479 gemi ile Aliağa Liman Başkanlığı izledi.

Bu limanları, 2 bin 335 gemiyle İskenderun, 2 bin 333 gemiyle Ambarlı ve 2 bin 138 gemiyle Mersin liman başkanlıkları takip etti.

Yaklaşık 1,5 milyon araç taşındı

Ro-Ro gemilerinin yurt dışı bağlantılı hatlarında deniz yoluyla taşınan toplam araç sayısı da yılın 7 ayında 1 milyon 487 bin 171 olarak hesaplandı.

Bu araçların 713 bin 940'ı "gelen", 773 bin 231'i "giden" araç olarak kayıtlara geçti.

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Hürmüz Boğazı Kocaeli
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