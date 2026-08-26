MSB, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümüne ilişkin video paylaştı

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Bağımsızlığın mührü Büyük Taarruz. 26 Ağustos 1922. Bir milletin kaderini değiştiren Büyük Taarruz'un ilk adımı atıldı. 104 yıl önce bugün başlayan büyük yürüyüş, cesaret, kararlılık ve vatan sevgisiyle zafere uzandı. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bağımsızlığın Mührü: Büyük Taarruz ????????



26 Ağustos 1922!



Bir milletin kaderini değiştiren Büyük Taarruz’un ilk adımı atıldı. ????????



104 yıl önce bugün başlayan büyük yürüyüş; cesaret, kararlılık ve vatan sevgisiyle zafere uzandı.



Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta… pic.twitter.com/KJdw5A4srg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2026

Paylaşımda, Bakanlık tarafından Büyük Taarruz için hazırlanan video klip de yer aldı.