Anadolu’yu Türklere vatan kılan zafer: Malazgirt

Yıl 1037...

Büyük Selçuklu Devleti kurularak tarihteki yerini aldı, kısa bir süre sonra da Bizans İmparatorluğu sınırlarına kadar topraklarını genişletti.

Horasan Meliki Çağrı Bey'in son eşinden dünyaya gelen ve amcası Tuğrul Bey'in yerine 27 Nisan 1064'te Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı olan Sultan Muhammed Alparslan, 42 yaşında elde ettiği büyük başarıyla dünya tarihinin geleceğine yön verdi.

Malazgirt Muharebesi’ne adım adım

Malazgirt Muharebesi öncesinde yaklaşık otuz yıllık bir zaman dilimi zarfında Büyük Selçuklular, Bizans'a karşı Doğu ve Orta Anadolu’nun tamamını kapsayan geniş bir sahada askeri, siyasi, diplomatik ve psikolojik yönlerden kıyasıya bir mücadele içerisinde oldu.

1071 yılının yaz aylarında Sultan Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen arasında son sözün söyleneceği Malazgirt Muharebesi’ne adım adım yaklaşıldı.

İlk hedefi Bizans'ın idare ettiği Anadolu coğrafyası olan ve bu amaçla sınır bölgelerine seferler düzenleyen Sultan Alparslan, Kars ve Ani şehirlerini ele geçirerek Bizans'tan ilk toprağını aldı.

Abbasi halifesinin 1070'te yardım talep etmesi üzerine ordusuyla Fatımilerin üzerine yürüyen Sultan Alparslan'ın Mısır'a yöneleceği haberi üzerine Bizans ordusu doğu seferini başlattı. Bunu öğrenen Alparslan geri dönerek Suriye hattına doğru ilerleyişe geçti.

Rey şehrinde konuşlanacağı duyumunu yayan Alparslan, bunun yerine Muş'a hareket etti ve Malazgirt Ovası'nda karargahını kurdu. Bizans ordusu sayı ve teçhizat bakımından üstündü.

Cuma namazını kıldı, beyaz elbisesini giydi, cenkte en öndeydi

Sultan Alparslan askerlerinin maneviyatını üst düzeye çıkarmak için hücum emrini Müslümanlar için mübarek olan 26 Ağustos Cuma günü verdi.

Gün ağardıktan sonra savaşa hemen girişmeyen Sultan Alparslan, ordusu ile birlikte Cuma namazını kıldı, akabinde onlara şevk, heyecan ve cesaret aşılayan etkili bir hitapta bulundu.

Üzerine kefen mahiyetinde beyaz bir elbise giymesi, atının kuyruğunu bizzat kendi elleriyle bağlaması, ok ve yayını atarak yakın muharebe silahlarını kuşanması ile de askerlerine bizzat ön saflarda yer alacağı mesajını vermiş oldu.

"Türklere Anadolu'nun kapılarını açan komutan"

“Ölürsem kefenim olsun” dediği beyaz bir elbiseyle askerin karşısına çıkan Sultan Alparslan ve şöyle dedi:

“Ben, Müslümanların camilerde bizim için dua etmekte oldukları bu saatlerde düşmanın üzerine atılmak istiyorum. Galip gelirsek arzu ettiğimiz sonuç gerçekleşmiş olur, yenilirsek şehid olarak cennete gideriz. Bugün burada ne emreden bir sultan ne de emir alan bir asker var; ben de içinizden biri olarak sizinle birlikte savaşacağım; benimle gelmek isteyenler peşime düşsünler, istemeyenler serbestçe geri dönebilirler.”

Alparslan bu ünlü konuşmasının ardından ilk hücumu başlattı.

26 Ağustos 1071 Cuma günü ordusuna namaz kıldırıp dua eden Alparslan ardından Romen Diyojen komutasındaki Bizans ordusunun üzerine yürüdü.

Alparslan süvarilerden oluşan ordusunun hilal taktiği ile de Bizanslıları bozguna uğrattı.

Romen Diyojen daha fazla dayanamayıp yenilgiyi kabul etti ve bazı askerleriyle yaralı olarak esir alındı.

Ordusundan 4 kat büyük Bizans ordusuna karşı kazandığı zaferle tarihin seyrini değiştiren Sultan Alparslan, "Türklere Anadolu'nun kapılarını açan komutan" oldu.

Malazgirt Zaferi ile Müslüman bir hükümdara Hristiyan dünyasının en büyük imparatorunun esir düşmesi tarihin akışını değiştirdi.

Türklere Anadolu'nun kapıları ardına kadar açıldı, Türkler Anadolu'yu yurt edindi.

Savaştan sonra İsfahan’a giden Alparslan, başta Abbasi halifesi olmak üzere bütün İslâm hükümdarlarına fetihnâmeler göndererek kazandığı zaferi müjdeledi.

Turan Taktiği nedir?

Turan taktiği, "Hilal Taktiği" olarak da bilinir. Ordu, savaş esnasında sağ, sol ve merkez olmak üzere üç kısma ayrılır. Merkez birlikleri düşmana saldırdıktan bir süre sonra geri çekilir.

Düşman askerleri geri çekilenlerin peşinden giderken sağ ve sol merkezdeki birlikler tarafından çevreleri kuşatılarak hücuma geçilir.