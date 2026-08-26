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Dünya
AA 26.08.2026 09:32

Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 103'e yükseldi

Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 103'e çıktığı bildirildi.

Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 103'e yükseldi

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), ülkenin Flores bölgesindeki depreme ilişkin son verileri açıkladı.

BNPB Afet Veri Merkezi Başkan Vekili Berton Panjaitan, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 103'e yükseldiğini, yaralı sayısını 1666 olduğunu belirtti.

Deprem

Endonezya'nın Flores bölgesinde 15 Ağustos'ta 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, en büyüğü 6,2 olmak üzere 2 bin 700'ün üstünde artçı sarsıntı kaydedilmişti.

Öte yandan, Kuzey Sumatra eyaletindeki Pematangsiantar kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Depremde 900'den fazla ev yıkılmış, 1300'ü aşkın ev kısmi hasar görmüş ve yaklaşık 5 bin kişi geçici barınma alanlarına yerleştirilmişti.

Heyelanlar, Flores bölgesi boyunca yerleşim yerlerini birbirine bağlayan yaklaşık 700 kilometrelik kara yolunun bazı bölümlerini ulaşıma kapatmıştı.

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