ABD'de Titanik'ten çıkarılan 100'den fazla eserin açık artırmayla satışı durduruldu

Washington Post gazetesinin haberine göre, Virginia eyaletinde Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Rebecca Beach Smith, enkaz üzerinde münhasır kurtarma hakkına sahip "RMS Titanic" şirketi tarafından planlanan açık artırmanın durdurulmasına karar verdi.

Titanik'ten çıkarılan ve müzayedede sunulması planlanan 100'den fazla tarihi eserin satışının mahkeme onayına tabi olduğunu belirten Smith, kararında koleksiyonun bütünlüğü ve korunmasına yönelik endişelerin etkili olduğunu aktardı.

Smith, şirketten eserlerin envanterini ve mevcut durumlarına ilişkin bilgi sunmasını istedi.

Açık artırmaya çıkarılması planlanan koleksiyonda takılar, sofra eşyaları ve Titanik'in büyük merdivenini süsleyen bronz melek heykeli gibi parçalar bulunuyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), arkeologlar ve eserlerin çıkarıldığı deniz altı keşif çalışmalarına katılan Fransız hükümeti, eserlerin bir bütün olarak korunması gerektiğini savunarak müzayedeye karşı çıkmıştı.