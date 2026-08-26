Açık 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.08.2026 09:45

ABD'de Titanik'ten çıkarılan 100'den fazla eserin açık artırmayla satışı durduruldu

ABD'de federal mahkeme, Titanik'in enkazından çıkarılan 100'den fazla tarihi eserin açık artırmada satılmasını, koleksiyonun bütünlüğü ve korunmasına yönelik endişeler nedeniyle durdurdu.

ABD'de Titanik'ten çıkarılan 100'den fazla eserin açık artırmayla satışı durduruldu

Washington Post gazetesinin haberine göre, Virginia eyaletinde Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Rebecca Beach Smith, enkaz üzerinde münhasır kurtarma hakkına sahip "RMS Titanic" şirketi tarafından planlanan açık artırmanın durdurulmasına karar verdi.

Titanik'ten çıkarılan ve müzayedede sunulması planlanan 100'den fazla tarihi eserin satışının mahkeme onayına tabi olduğunu belirten Smith, kararında koleksiyonun bütünlüğü ve korunmasına yönelik endişelerin etkili olduğunu aktardı.

Smith, şirketten eserlerin envanterini ve mevcut durumlarına ilişkin bilgi sunmasını istedi.

Açık artırmaya çıkarılması planlanan koleksiyonda takılar, sofra eşyaları ve Titanik'in büyük merdivenini süsleyen bronz melek heykeli gibi parçalar bulunuyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), arkeologlar ve eserlerin çıkarıldığı deniz altı keşif çalışmalarına katılan Fransız hükümeti, eserlerin bir bütün olarak korunması gerektiğini savunarak müzayedeye karşı çıkmıştı.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 103'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:27
Anadolu’yu Türklere vatan kılan zafer: Malazgirt
10:33
Instagram CEO'su, şirketin kamuoyundan olumsuz bilgileri sakladığına ilişkin iddiaları reddetti
10:45
Güllü'nün ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
10:21
Ankara Emniyet Müdürlüğünden "sahte yatırım reklamlarına" karşı uyarı
10:24
İletişim Başkanı Duran: Büyük Taarruz Anadolu’nun ebedi Türk yurdu olduğunun ilanıdır
10:14
BIST 100 endeksi güne 14.522,55 puandan başladı
Kars'taki "Gemli Tabya" turizme kazandırılmayı bekliyor
Kars'taki "Gemli Tabya" turizme kazandırılmayı bekliyor
FOTO FOKUS
Güllü'nün ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Güllü'nün ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ