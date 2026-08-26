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Ekonomi
AA 26.08.2026 10:11

BIST 100 endeksi güne 14.522,55 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 artışla 14.522,55 puandan başladı.

BIST 100 endeksi güne 14.522,55 puandan başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kaybederek 14.473,42 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 49,13 puan ve yüzde 0,34 artışla 14.522,55 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,76 değer kaznaırken, holding endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,06 ile bilişim, en çok gerileyen holding oldu.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD hükümetinin, İran ile yaşanan çatışmalar sırasında tahliye edilen bazı büyükelçiliklerine diplomatlarını geri göndermeye hazırlandığının öne sürülmesi ve arabulucu ülkelerin taraflar arasındaki müzakerelerin yeniden başlayabileceğine ilişkin açıklamaları, olası bir anlaşmaya yönelik iyimserliği artırdı.

Analistler bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) ve büyümenin yanı sıra olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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