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Türkiye
AA 26.08.2026 10:19

Ankara Emniyet Müdürlüğünden "sahte yatırım reklamlarına" karşı uyarı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada karşılaşılabilecek sahte yatırım reklamlarına karşı vatandaşları uyardı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden "sahte yatırım reklamlarına" karşı uyarı

Müdürlüğün sosyal medya hesabından "Sahte yatırım reklamlarına karşı dikkatli olun" uyarısıyla yapılan paylaşımda, sosyal medya platformlarında, tanınmış kişi, kurum, haber kuruluşu veya yatırım şirketlerinin adı ve görüntüleri kullanılarak hazırlanan sahte yatırım reklamlarının vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık tuzağına çekebildiği belirtildi.

"Kısa sürede yüksek kazanç", "garantili yatırım", "hemen katıl", "sınırlı fırsat" gibi ifadelerle para yatırmaya veya bağlantılara yönlendiren içeriklere karşı temkinli olunması istenen açıklamada, özellikle yapay zeka ile oluşturulan veya değiştirilen görüntü ve seslerin, sahte içeriklerin gerçekmiş gibi görünmesine neden olduğu ifade edildi.

Bu tür içeriklerle karşılaşıldığında yapılması gerekenler ise şöyle sıralandı:

"Reklamdaki bağlantılara tıklamayın. Kişisel bilgilerinizi ve kart bilgilerinizi paylaşmayın. Para göndermeden önce kişi ve kuruluşların gerçekliğini resmi kaynaklardan doğrulayın. Tanınmış kişilerin görüntülerinin kullanılması, yatırımın güvenilir olduğu anlamına gelmez. Şüpheli içerikleri ilgili platformlara ve yetkili mercilere bildirin. Yatırım yapmadan önce yatırım yapılacak kuruluşun ve yatırım hizmeti sunan aracı kurumun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş olup olmadığını SPK'nın resmi internet sitesindeki güncel listelerden kontrol edin. Unutmayın, yüksek kazanç vaadi, güvenilir yatırımın değil dolandırıcılık tuzağının işareti olabilir. Kaynağını sorgula, paranı riske atma."

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