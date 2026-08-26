İletişim Başkanı Duran: Büyük Taarruz Anadolu’nun ebedi Türk yurdu olduğunun ilanıdır

İletişim Başkanı Duran, Büyük Taarruz’un yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Büyük Taarruz’un Türk tarihindeki stratejik ve manevi önemine dikkat çeken Duran, şunları kaydetti;

26 Ağustos 1922 tarihinde benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla ve inançla başlatılan Büyük Taarruz, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün ve Anadolu’nun ebedî Türk yurdu olduğunun ilanı olmuştur. 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zaferle taçlanan bu büyük mücadele, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açmıştır.

Büyük Taarruz, yalnızca askerî bir zafer değil; milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini, bağımsızlığından ve vatanından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Büyük Taarruz’un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Millî Mücadele kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum.