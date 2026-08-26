Instagram CEO'su, şirketin kamuoyundan olumsuz bilgileri sakladığına ilişkin iddiaları reddetti

The Guardian'ın haberine göre Mosseri, California eyaletindeki federal mahkemede görülen davada ifade verdi.

Meta'nın ürünlerini gençlerde bağımlılık yaratacak şekilde tasarladığı ve bunun anksiyete, depresyon ve intihar dahil ruh sağlığı sorunlarına yol açtığı iddialarının ele alındığı davada Mosseri, şirketin olumsuz bilgileri kamuoyundan sakladığı yönündeki suçlamalara ilişkin soruları yanıtladı.

Mosseri, söz konusu iddiaları reddederek "Ekibimi herhangi bir şeyi saklamaya teşvik etmeye çalışmıyorum." ifadesini kullandı.

Instagram'ın gençlere yönelik güvenlik özelliklerinin kullanım oranlarının düşük olduğuna ilişkin verilerin neden kamuoyuyla paylaşılmadığı sorusunu cevaplayan Mosseri, bu soruya "Her bir istatistiği yayımlamıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

ABD'de "çocukların ruh sağlığına zarar verdiği" suçlamasıyla Meta'ya karşı açılan dava sürerken, şirketin eski bir çalışanı, Meta'nın çocuk güvenliğinden ziyade finansal çıkarları önceliklendirdiği iddiasında bulunmuştu.

Davanın haftalarca devam etmesi bekleniyor

Haftalarca sürmesi beklenen davada, üst düzey yöneticilerin yanı sıra mevcut ve eski çalışanlar ile psikoloji uzmanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin dinlenmesi bekleniyor.

Duruşmalarda, Meta'ya dava açan 29 eyaletten California, Colorado, Kentucky ve New Jersey'nin eyalet yasalarına, diğer eyaletlerin ise federal yasalara dayanan iddiaları ve şirketin savunmaları ele alınacak. Diğer 25 eyaletin "tasarım ve bağımlılık" suçlamaları ise daha sonra ayrı duruşmalarda görülecek.

Jürinin yalnızca danışma rolü üstleneceği davada, Meta'nın sorumlu olup olmadığı ve uygulanacak ceza veya yaptırımlara ilişkin nihai kararı Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers verecek.

Davanın sonucunun diğer eyaletlerdeki davalara yön verebileceği, Facebook ve Instagram'ın işleyişini değiştirebileceği ve Meta'yı milyarlarca dolar ceza ödemeye zorlayabileceği değerlendiriliyor.

Meta, davayı kaybetmesi halinde 1,4 trilyon dolara varan cezalarla karşılaşabileceğini belirtirken, bu miktarın şirketin piyasa değerine yakın ve hukuk tarihinde benzeri görülmemiş bir büyüklükte olduğu ifade ediliyor.