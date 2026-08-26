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Dünya
AA 26.08.2026 09:45

Güney Kore, Rus askeri uçağının Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne girdiğini açıkladı

Güney Kore, Rusya'ya ait askeri uçağın Kore Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi'ne (KADIZ) girdiğinin tespit edilmesi üzerine askeri jetlerin sevk edildiğini açıkladı.

Güney Kore, Rus askeri uçağının Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne girdiğini açıkladı
[Fotograf: Reuters]

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı KADIZ'da meydana gelen gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Rusya'ya ait askeri uçağın dün kısa süreliğine ülkenin doğusunda KADIZ'a girdiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Rus savaş uçağının, Güney Kore'nin hava sahasını ihlal etmeden bölgeden uzaklaştığı ifade edilen açıklamada, buna karşılık askeri jetlerin sevk edildiği belirtildi.

Hava Savunma Tanımlama Bölgesi

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ), ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor.

ADIZ, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.

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