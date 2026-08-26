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Dünya
AA 26.08.2026 11:22

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 7 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 7 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kaybı ve yaralanmalara ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamaya göre, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere hayatını kaybeden 7 kişi ve 10 yaralı getirildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 4 bin 336 kişinin yaralandığı, 1303 kişinin hayatını kaybettiği, enkaz altından ise 814 kişinin cenazesinin çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 438, yaralı sayısının ise 174 bin 447 olduğu ifade edildi.

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