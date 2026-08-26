Fransa'da 5 itfaiye istasyonundan acil kurtarma ekipmanları çalındı

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Rhone vilayetinde 4, İşe vilayetinde ise 1 itfaiye istasyonunda bu ay çalıştırıldı.

Söz konusu istasyonlardan, kaza sırasında araçlarda mahsur kalan kalıcılığın kurtarılmasını sağlayan hidrolik kurtarma makasları çalındı.

Kübik avro değerindeki acil kurtarma ürünleri, itfaiyecilerin görevlerinde hayati öneme sahiptir. Hırsızlık vakalarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aşırı sıcakların olumsuz değişmesi Fransa'da bu yıl orman yangınları nedeniyle 117 bin hektarlık alan küle dönmüştü.

Fransa'da düzenleyebilmek için daha fazla imkan ve personel talebinde bulunmayan itfaiyeciler, 29 Eylül'de başkent Paris'te gösteri düzenleyecek.