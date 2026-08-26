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Dünya
AA 26.08.2026 11:46

Fransa'da 5 itfaiye istasyonundan acil kurtarma ekipmanları çalındı

Fransa'da itfaiyecilerin daha fazla imkan talebiyle başkent Paris'te gösteri düzenlemesi yapılırken, 5 itfaiye istasyonundan acil kurtarma ekipmanlarının çalındığı öğrenildi.

Fransa'da 5 itfaiye istasyonundan acil kurtarma ekipmanları çalındı

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Rhone vilayetinde 4, İşe vilayetinde ise 1 itfaiye istasyonunda bu ay çalıştırıldı.

Söz konusu istasyonlardan, kaza sırasında araçlarda mahsur kalan kalıcılığın kurtarılmasını sağlayan hidrolik kurtarma makasları çalındı.

Kübik avro değerindeki acil kurtarma ürünleri, itfaiyecilerin görevlerinde hayati öneme sahiptir. Hırsızlık vakalarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aşırı sıcakların olumsuz değişmesi Fransa'da bu yıl orman yangınları nedeniyle 117 bin hektarlık alan küle dönmüştü.

Fransa'da düzenleyebilmek için daha fazla imkan ve personel talebinde bulunmayan itfaiyeciler, 29 Eylül'de başkent Paris'te gösteri düzenleyecek.

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