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KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
26.08.2026 08:44
, 26.08.2026 08:44
Türkiye'nin risk primi 6 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 217 baz puana inerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.
Ayrıntılar geliyor...
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