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Ekonomi
TRT Haber 26.08.2026 06:43

Prim ve vergi borçları için son başvuru tarihi 31 Ağustos

Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma başvurularında süre daralıyor. Düzenleme kapsamında, bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Faiz ve teminat yükü hafifleyecek. Başvurular için son tarih 31 Ağustos Pazartesi.

Prim ve vergi borçları için son başvuru tarihi 31 Ağustos

Kamuya borcu olan mükellefler için yapılandırma kolaylığında sona yaklaşıldı. Başvurular 31 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Karataş Durmuş, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, sosyal güvenlik prim borçlarının taksitlendirilebilecek borçlar arasında yer aldığını söyledi.

Borçlara taksitlendirme imkanı

Düzenleme ile borçların daha düşük maliyetle yapılandırılmasının önü açıldı. Borçların; kişinin mali durumuna göre 36, 48 veya 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlandı.

Karataş, özel tüketim vergisi ile 2026 yılına ait gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilecek geçici vergiler ve bunların gecikme zammı, gecikme faizi gibi olan tutarların kapsam dışında olduğunu vurguladı.

Taksitli ödemelerde uygulanan yıllık tecil faizi yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldü. 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat şartı da kaldırıldı.

Peki başvurular nasıl yapılıyor?

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden, dijital vergi dairesinen ya da vergi dairesine doğrudan gidilerek yapılabilir. Bunun yanında postayla da başvuru mümkün. Birden fazla vergi dairesine borcu olan mükelleflerin her vergi dairesine ayrı ayrı başvuru yapması gerekiyor.

Prim borçlarında ilk taksit ödemesi de 31 Ağustos'ta kadar yapılacak. Vergi borçlarında ise ilk taksit eylül ayında ödenecek. Bir takvim yılında ikiden fazla ödeme yapılmazsa taksitlendirme iptal olacak. 

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