Havalimanında yer hizmetleri görevlisine uçak çarptı

French Bee hava yoluna ait 351 sefer sayılı uçak kalkışa hazırlanırken yaşanan olayı aktaran Matthieu Douvenou, koltuğundaki ekrandan uçağın burun iniş takımını gördüğünü söyledi. Douvenou, "Pist görevlisi birden tökezler gibi oldu. O sırada uçak geri hareket etti ve bir darbe hissettik. Çok ciddi bir şey yaşandığını hemen anladım." dedi.

Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Derneği, kazada yaşamını yitiren 39 yaşındaki görevlinin Oscar Robayo olduğunu açıkladı. Robayo'nun havalimanında bagaj ve yolcu hizmetleri sunan Samsic şirketinde apron görevlisi olarak çalıştığı bildirildi.

Olay pazartesi günü yerel saatle 18.00'de Paris'e gitmesi planlanan French Bee hava yoluna ait uçakta meydana geldi. Şirketten yapılan açıklamada, uçağın geri itilme (pushback) operasyonu sırasında gerçekleşen kazanın kesin nedeninin henüz belirlenemediği ifade edildi.

Havalimanı işletmesinden yapılan açıklamada, acil durum ekiplerinin saat 19.30 sularında müdahalede bulunduğu belirtildi. Ağır yaralanan Robayo, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayı "trajik bir iş kazası" olarak nitelendiren havalimanı yönetimi, yaşamını yitiren görevli için başsağlığı mesajı yayınladı.

Uçaktaki çarpma anında hafif bir sarsıntı hissedildiğini aktaran Douvenou, bir yolcunun çığlık attığını, hemşire olduğunu söyleyen bir diğer yolcunun yardım etmek istediğini söyledi. Douvenou, kabin ekibinin olayın ardından yaklaşık 30 saniye içinde kamera yayınını kapattığını kaydetti.

Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu kazayla ilgili inceleme başlatırken bölgeye uzman ekip sevk etti. Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı da işverenin sağlık ve güvenlik yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini belirlemek amacıyla soruşturma açıldığını duyurdu.