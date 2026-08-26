Facebook ve TikTok algoritmaları Kolombiya'da çocukların silahlı gruplara katılımını öne çıkardı

Sosyal medya platformlarının belirli profil ve gönderileri yalnızca HRW'nin bildirmesinin ardından kaldırdığı, ancak öneri algoritmalarının bu içerikleri henüz arama yapmamış kullanıcılara ulaştırmaya devam ettiği aktarıldı.

Kolombiya Ombudsmanlık Ofisi verilerine göre, 2021 yılından bu yana en az 1.500 çocuk silahlı gruplar tarafından saflara katıldı. Ülkenin en yoksul bölgelerinden biri olan Cauca, 2021-2025 yılları arasında belgelenen tüm vakaların yüzde 57'sini oluşturdu. Ulusal nüfusun yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturmalarına rağmen, saflara katılan çocukların yaklaşık yarısının yerli topluluklardan olduğu ifade edildi.

Verilere göre vakaların yüzde 74'ünden, 2016 barış anlaşmasını reddederek FARC'tan ayrılan gruplar sorumlu tutuldu. 10 ila 14 yaş arası çocukların belgelenen vakaların yüzde 30'undan fazlasını oluşturduğu, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü'ne göre 15 yaşın altındaki çocukların silahlı kuvvetlere veya gruplara alınmasının bir savaş suçu teşkil ettiği hatırlatıldı.

HRW araştırmacıları, Facebook ve TikTok'ta silahlı grup üyeliğini özendiren 70'ten fazla hesabı ve 40 gönderiyi inceledi. İçeriklerin nakit para, mücevher ve silah sergileyen üyeler ile kartel yaşamını romantize eden müzikler içerdiği kaydedildi.

TikTok ve Facebook algoritmalarının bu tür etkileşimi yüksek içerikleri kullanıcıların takip edip etmediğine bakılmaksızın öne çıkardığı vurgulandı.

Meta ve ByteDance Temmuz 2026'da bilgilendirilmelerinin ardından belirtilen profilleri kaldırdıklarını doğruladı. Şirketler kurallara aykırı içeriklerle mücadele ettiklerini açıklasa da raporda yer alan algoritmik yayılım konusuna değinmedi.

HRW, sosyal medya platformlarına sadece bildirilmiş içerikleri kaldırmakla kalmayıp, algoritmaların insan hakları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek adına kapsamlı insan hakları durum tespiti süreçlerini yürütme çağrısında bulundu.