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Dünya
AP 26.08.2026 07:12

Katil İsrail'in hastanede gazetecileri öldürdüğü saldırıların üzerinden bir yıl geçti

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'deki Nasır Hastanesine düzenlediği ve aralarında gazeteciler ile arama kurtarma görevlilerinin de bulunduğu 22 Filistinlinin yaşamını yitirdiği iki aşamalı saldırının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hiçbir yetkili sorumlu tutulmadı.

Katil İsrail'in hastanede gazetecileri öldürdüğü saldırıların üzerinden bir yıl geçti

İsrail makamları, 25 Ağustos 2025'te gerçekleşen saldırıda hedefin hastane çatısındaki Hamas'a ait olduğu öne sürülen bir kamera olduğunu iddia etmişti.

Hayatını kaybedenler arasında Reuters kameramanı Hüsam el-Masri ile Associated Press ve diğer haber kuruluşları için çalışan görsel basın çalışanı Meryem Dagga da yer alıyordu.

Associated Press'in defalarca yaptığı taleplere rağmen İsrail ordusu soruşturmanın detaylarına ve ne zaman tamamlanacağına ilişkin bir takvim paylaşmadı.

İnsan hakları örgütleri, İsrail'in Filistinlilerin hayatını kaybettiği olaylarda kendi askerlerini nadiren sorumlu tuttuğunu ve uzatılan soruşturmaların genellikle kovuşturmayla sonuçlanmadığını vurguluyor.

Soykırım ordusu kanıt sunamadı

Tepkilerin ardından İsrail ordusu, hayatını kaybedenlerden altısının Hamas ile bağlantılı olduğunu iddia etmiş ancak buna dair bir kanıt sunmamıştı.

Soruşturma sürecine hakim olan ve misilleme korkusuyla ismini açıklamak istemeyen bir İsrail askeri, ordunun el-Masri'ye ait kameranın Hamas ile bağlantılı olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadığını açıkladı.

İsrailli asker, yaşamını yitiren altı kişinin de saldırının asıl hedefi olmadığını belirtti.

Saldırının gerçekleştiği dönemde Associated Press, İsrail'in Hamas ile bağlantılı olduğunu iddia ettiği kişilerden birinin hastanenin can kaybı listesinde yer almadığını, iki kişinin ise sağlık ve acil durum personeli olduğunu duyurmuştu.

Associated Press ve Reuters ortak bir bildiri yayınlayarak İsrail'e saldırıya ilişkin kapsamlı bir açıklama yapması yönündeki çağrısını yineledi. Haber kuruluşları ayrıca İsrail'in uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girişine izin vermesini talep etti.

Gazetecileri Koruma Komitesi verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 207 Filistinli gazeteci İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

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Gazze İsrail Hastane Soykırım İnsan Hakları Hamas
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