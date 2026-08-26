Deneysel bir ilaç, obez farelerin kas kaybetmeden ve daha az yemeden yağ yakmasını sağladı

"Science Advances" dergisinde yayınlanan çalışmada araştırmacılar, söz konusu bileşiğin obez erkek farelerde gıda tüketimini değiştirmeden dört hafta içinde ortalama yüzde 18 kilo kaybı sağladığını tespit etti.

Verilen kiloların büyük kısmını vücut yağı oluştururken, kas ve diğer yağsız dokuların büyük oranda korunduğu gözlendi.

5-tetradecyloxy-2-furoic acid (TOFA) adı verilen bileşik, California Üniversitesi Berkeley'den bir ekip tarafından test edildi. Araştırmacılar, yüksek yağlı diyetle obez hale getirilen farelere dört hafta boyunca günde iki kez ağız yoluyla TOFA verdi.

UC Berkeley'den metabolizma biyoloğu Anders Näär, "Gıda alımı, fiziksel aktivite ve vücut sıcaklığı değişmedi ancak tüm vücut enerji harcaması yüzde 18'e kadar arttı." ifadelerini kullandı.

TOFA'nın farelerin daha fazla hareket etmesini sağlamadığı veya gıdalardan kalori emilimini engellemediği, bunun yerine vücudun yağı işleme ve enerji kullanma biçimini değiştirdiği kaydedildi.

Bileşiğin yeni yağ üretimini yavaşlattığı ve hücrelerin enerji için yağ yakmasını kolaylaştırdığı belirtildi.

Uygulamanın kilo kaybının yanı sıra kan şekerini ve insülin seviyelerini düşürdüğü, farelerin glikoza daha iyi yanıt vermesini sağladığı, kan ve karaciğerdeki yağ oranını azalttığı görüldü.

Araştırmacılar daha sonra TOFA'nın düşük dozlarını semaglutid ve tirzepatid gibi iştah azaltıcı ilaçlarla birleştirdi. Bu kombinasyonun tek başına yapılan tedavilere kıyasla daha fazla kilo kaybı ve metabolik iyileşme sağladığı aktarıldı.

TOFA'nın henüz insanlarda test edilmediği, en düşük etkili dozun bilinmediği ve tıbbi kullanım için gerekli güvenlik testlerinden geçmediği vurgulandı. Araştırmacılar, insanlı klinik deneylere geçmeden önce sıçanlar ve daha büyük hayvanlar üzerinde zehirlilik ve etkinlik çalışmaları yapmayı planlıyor.