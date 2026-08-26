Country müziğinin en büyük efsanelerinden Dolly Parton 80 yaşında hayatını kaybetti

Parton'ın yeğeni Bryan Seaver, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda, "Onun bıraktığı örnekle her şeyin mümkün olduğuna inandık. Açamayacağı hiçbir kapı görmedi ve açtığı kapılar tarih yazdı, tarihi değiştirdi." ifadelerini kullandı.

Sanatçının menajeri de Parton'ın Nashville'de huzur içinde yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Kanserle cesurca yürüttüğü kısa bir mücadelenin ardından Dolly, sevdikleri yanındayken Vanderbilt-Ingram Kanser Merkezi'nde hayata gözlerini yumdu." denildi.

Kırsal Tennessee'de başlayan bir hayat

Dolly Rebecca Parton, 19 Ocak 1946'da Tennessee'deki Great Smoky Dağları'nda dünyaya geldi. 12 çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu olan Parton, müzikal kökleri nesiller öncesine dayanan bir ailede büyüdü.

Parton, henüz 10 yaşındayken ilk teklisi "Puppy Love" şarkısını kaleme aldı. Sonraki yıllarda dayısı Bill Owens ile birlikte Nashville'e seyahat etmeye başladı.

Dollywood ve yeni sahneler

Elde ettiği başarılara rağmen tek başına müzikle geçinemeyeceğini anlayan Parton, iş alanlarını çeşitlendirme kararı aldı.

Sanatçı, 3 Mayıs 1986'da doğduğu topraklara ve Doğu Tennessee halkına bir saygı duruşu niteliğinde olan 150 dönümlük Dollywood tema parkını açtı.

Parton, kariyeri boyunca 44 albümle country müzik listelerinde en çok ilk 10'a giren sanatçı unvanını korudu. Sanatçının 100'den fazla teklisi listelerde üst sıralara tırmandı. Parton, aralarında 1980 yapımı işçi marşı "9 to 5" şarkısının da bulunduğu 3 binden fazla eser yazdı.

Oyunculuk da yapan Parton, "9 to 5", "The Best Little Whorehouse in Texas" ve "Steel Magnolias" gibi filmlerde rol aldı.

Parton, 2007 yılında kendi plak şirketi Dolly Records'u kurdu. İki yıl sonra "9 to 5" müzikali Broadway'de sahnelendi.

Efsanevi miras

Kariyeri boyunca 49 stüdyo albümü ve 9 canlı kayıt albümü yayınlayan Parton, 10 Grammy ödülünün yanı sıra çok sayıda prestijli ödüle layık görüldü.

Sanatçı, kurduğu Imagination Library projesiyle 130 milyondan fazla çocuğa kitap sağladı. İklim felaketlerinden salgın araştırmalarına kadar birçok alanda milyonlarca dolar bağışta bulundu.

Parton, yaklaşık 60 yıl evli kaldığı eşi Carl Dean ile gözlerden uzak bir yaşam sürdürdü. Carl Dean, 3 Mart 2025'te 82 yaşında hayatını kaybetmişti.