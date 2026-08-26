ABD Kongre Binası yakınındaki kamyonetinde giyotin bulunan şahıs gözaltına alındı

ABD Kongre Polisi salı günü, bir kamyonetin kasasında giyotin taşıdığı belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı.

Kongre Polisi tarafından yapılan açıklamada, Kaliforniya'nın Julian şehrinden Philan-Tam-Duy Le'nin "tehlikeli silah taşıma" ve giyotin bulundurma şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Polis ekipleri, 35 yaşındaki Le'nin Kaliforniya'dan Washington'a araçla geldiğini kaydetti. Açıklamada, "Kongre Polisi dedektifleri, şüphelinin Washington'a neden geldiği hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla geçmişini inceliyor." ifadeleri kullanıldı.

Le'nin kullandığı kamyonet, Kongre Binası ve Yüksek Mahkeme yakınlarında uygunsuz şekilde park edilmiş halde tespit edildi. Kongre tatilde olduğu için milletvekillerinin Washington'da değil, kendi seçim bölgelerinde bulunduğu öğrenildi.

Le'ye ait olduğu değerlendirilen bir Instagram hesabında salı öğleden sonra paylaşılan hikayede, Washington'daki FBI genel merkezi önünde giyotinle bekleyen bir adamın videosu yer aldı. Videodaki kişinin "FBI binasının dışındayım, sadece biraz peynirli pizza yiyorum." dediği görüldü. Paylaşıma "Giyotinin maceraları" notu düşülerek "Sırada Kongre Binası var" ifadesi eklendi.

Kongre Polisi sık sık Kongre yerleşkesinin ötesinde de gözaltı işlemleri gerçekleştiriyor ve bu olayların siyasi bir gerekçeye dayanması şart görülmüyor.