  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
NBC News 26.08.2026 06:55

ABD Kongre Binası yakınındaki kamyonetinde giyotin bulunan şahıs gözaltına alındı

Kongre Polisi, California'dan gelen 35 yaşındaki şüphelinin Washington'a neden geldiğini araştırdıklarını bildirdi.

ABD Kongre Binası yakınındaki kamyonetinde giyotin bulunan şahıs gözaltına alındı

ABD Kongre Polisi salı günü, bir kamyonetin kasasında giyotin taşıdığı belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı.

Kongre Polisi tarafından yapılan açıklamada, Kaliforniya'nın Julian şehrinden Philan-Tam-Duy Le'nin "tehlikeli silah taşıma" ve giyotin bulundurma şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Polis ekipleri, 35 yaşındaki Le'nin Kaliforniya'dan Washington'a araçla geldiğini kaydetti. Açıklamada, "Kongre Polisi dedektifleri, şüphelinin Washington'a neden geldiği hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla geçmişini inceliyor." ifadeleri kullanıldı.

Le'nin kullandığı kamyonet, Kongre Binası ve Yüksek Mahkeme yakınlarında uygunsuz şekilde park edilmiş halde tespit edildi. Kongre tatilde olduğu için milletvekillerinin Washington'da değil, kendi seçim bölgelerinde bulunduğu öğrenildi.

Le'ye ait olduğu değerlendirilen bir Instagram hesabında salı öğleden sonra paylaşılan hikayede, Washington'daki FBI genel merkezi önünde giyotinle bekleyen bir adamın videosu yer aldı. Videodaki kişinin "FBI binasının dışındayım, sadece biraz peynirli pizza yiyorum." dediği görüldü. Paylaşıma "Giyotinin maceraları" notu düşülerek "Sırada Kongre Binası var" ifadesi eklendi.

Kongre Polisi sık sık Kongre yerleşkesinin ötesinde de gözaltı işlemleri gerçekleştiriyor ve bu olayların siyasi bir gerekçeye dayanması şart görülmüyor.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
29 parmaklı kedi en çok parmağa sahip kedi rekorunu kırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:32
Facebook ve TikTok algoritmaları Kolombiya'da çocukların silahlı gruplara katılımını öne çıkardı
07:28
Deneysel bir ilaç, obez farelerin kas kaybetmeden ve daha az yemeden yağ yakmasını sağladı
07:16
Katil İsrail'in hastanede gazetecileri öldürdüğü saldırıların üzerinden bir yıl geçti
07:05
Havalimanında yer hizmetleri görevlisine uçak çarptı
07:01
Country müziğinin en büyük efsanelerinden Dolly Parton 80 yaşında hayatını kaybetti
06:50
29 parmaklı kedi en çok parmağa sahip kedi rekorunu kırdı
Endonezya'da kuraklık temiz suya erişimi aksatıyor
Endonezya'da kuraklık temiz suya erişimi aksatıyor
FOTO FOKUS
Uğur Mumcu dosyası yeniden gündemde
Uğur Mumcu dosyası yeniden gündemde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ