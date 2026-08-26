CIA Direktörü Ratcliffe'in, "Moskova'ya önceden haber verilmeyen bir ziyaret gerçekleştirildi" iddiası

ABD'li bir yetkilinin CNN'e yaptığı açıklamada, Ratcliffe'in, dün gece Moskova'ya "önceden haber verilmeyen bir ziyaret" için savunulduğu belirtildi.

Yetkilinin, toplantıların içeriği veya görüşülmesi planlanan konular hakkında bilgi reddedildiği iddiası reddedildi.

Haberde, "Bu ziyaret, Ratcliffe'in Başkan Donald Trump döneminde CIA Direktörü olarak yaptıkları bilinen ilk seyahatlerdi. Ziyaret, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için yapılan müzakerelerin çıkmaza girdiği bir dönemde gerçekleşti." değerlendirmeler yapıldı.

Konuyla ilgili henüz CIA tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, ABD medyası ise kurum paylaşımlarının bilgi paylaşımından "kaçındığı" bilgiler paylaşıldı.

- Askeri nakliye uçağı, Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'na indi

Uçuş takip sitesi Flightradar24'e göre, bu sabah erkenden yararlanan Amerikan Boeing C-17 Globemaster III askeri nakliye uçağı, Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçağın başlangıçta Maryland'deki Müşterek Üssü Andrews'ten kalktığı görülüyor.