Trump bu kez de Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştirmeyi düşünüyor

Başkan Trump, salı sabahı Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşik Devletler, Ontario ile artık pek fazla iş yapmayı beklemediği için Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirmeyi ciddi şekilde değerlendiriyor. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!" ifadelerini kullandı.

Beş Büyük Göl'den biri olan Ontario Gölü, ABD ile Kanada arasındaki sınırda yer alıyor. Kuzeyinde Ontario eyaleti, güneyinde ise New York eyaleti bulunuyor.

Gölün adı, Huron dilinde "güzel su" anlamına gelen "Ontarí’io" sözcüğünden geliyor. Huronlar veya Wendatlar, Ontario'nun yerli halkı olarak biliniyor.

"Biz ona her zaman Ontario Gölü diyeceğiz. Nokta"

Kanada Sanayi Bakanı Melanie Joly, salı günü düzenlediği basın toplantısında, "Biz ona her zaman Ontario Gölü diyeceğiz. Nokta. Tüm bu maskaralıklar yaşanırken biz sadece akıllı olacağız, stratejik davranacağız ve karşılık vereceğiz." dedi.

Markalama gözü olan eski bir gayrimenkul geliştiricisi olan Trump, daha önce de belirgin coğrafi simgelerin isimlerini değiştirmeye ilgi göstermişti. Trump, geçen yıl Meksika Körfezi'ni "Amerika Körfezi" olarak yeniden adlandırmış ve Alaska'daki Denali'ye eski adı olan McKinley Dağı ismini geri vermişti.

Başkanın açıklamaları, ticaret müzakerelerinin çökmesi, Ottawa'ya uygulanan ağır gümrük vergileri ve kendisini "diktatör" olarak nitelendiren Ontario Eyalet Başbakanı Doug Ford ile yaşanan sert tartışmalarla geçen çalkantılı haftanın ardından geldi.

Cumartesi günü ABD, iki komşu arasındaki son dakika görüşmelerinin kesilmesinin ardından yaklaşık 20 milyar dolarlık Kanada ithalatına yüzde 50 gümrük vergisi uyguladı. Vergiler şaraptan hokey sopalarına ve bala kadar bir dizi ürünü kapsıyor.

Kanada Başbakanı Mark Carney, cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada bu tedbiri silahlı çatışmaya benzeterek, "Saldırıya uğradığınızda savaştasınız demektir. Saldırıya uğradık." dedi.

Carney, Kanada'nın 8 Eylül'den itibaren ABD mallarına "doları dolarına" misilleme gümrük vergileriyle yanıt vereceğini söyledi. Özel vergilerin salı günü açıklanması bekleniyor. ABD, Kanada'nın en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor ve ülke ihracatının ezici çoğunluğunu alıyor.

Trump, pazartesi günü Kanada'ya yeni bir vergi dalgası daha açıklayarak ticaret savaşını tırmandırdı. Trump, Truth Social'da "1 Ocak 2027'de büyük ve küçük tüm otomobiller, kamyonlar, otomotiv parçaları ve çelik üzerindeki gümrük vergileri yüzde 50'ye çıkarılacaktır. ABD'de üretim yapın, SIFIR VERGİ ödeyin." diye yazdı.

Son anketler, birçok Kanadalının güney komşularına olumsuz baktığını, önemli bir kesimin ise ABD mallarını boykot ettiğini ve ABD gezilerini iptal ettiğini gösteriyor.