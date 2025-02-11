Çok Bulutlu 2.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
USA Today 11.02.2025 09:01

Google Haritalar'da Meksika Körfezi'nin adı 'Amerika Körfezi' olarak değiştirildi

Google Haritalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın yayımladığı yürütme emri doğrultusunda, Meksika Körfezi’nin adını ‘Amerika Körfezi’ olarak güncelledi. Değişiklik, Google’ın resmî devlet kaynaklarına bağlı kalma politikası çerçevesinde gerçekleştirildi.

Google Haritalar'da Meksika Körfezi'nin adı 'Amerika Körfezi' olarak değiştirildi

Google tarafından X (eski adıyla Twitter) platformunda yapılan açıklamada, “Resmi devlet kaynaklarında güncellenen isimleri uzun süredir uygulama politikamız var” ifadelerine yer verildi.

Bu değişiklik, ABD’nin Coğrafi İsimler Kurulu’nun pazartesi günü aldığı kararın ardından resmiyet kazandı.

Dünyanın farklı bölgelerinde iki isim görünecek

Google, ABD dışındaki kullanıcıların hem ‘Amerika Körfezi’ hem de kendi bölgelerinde kullanılan ismi görebileceğini belirtti. Şirketten yapılan açıklamada, “Resmî isimler ülkeler arasında farklılık gösterdiğinde, Haritalar kullanıcıları kendi bölgesel resmi adlarını görür. Dünyanın geri kalanında ise her iki isim de gösterilir” denildi.

Benzer bir uygulamanın Japonya ve Güney Kore arasındaki tartışmalı ‘Japon Denizi’ veya ‘Doğu Denizi’ isimleri konusunda da yürütüldüğü hatırlatıldı.

Alaska'daki Denali Dağı da yeniden adlandırılıyor

Meksika Körfezi'nin yanı sıra, Alaska'daki ünlü Denali Dağı da isim değişikliğine uğrayacak. Başkan Trump’ın 20 Ocak’ta imzaladığı yürütme emri doğrultusunda, dağın adı resmî olarak ‘McKinley Dağı’ olarak değiştirilecek.

Google, isim değişikliğinin en kısa sürede haritalara yansıtılacağını duyurdu.

Google’ın bu değişiklikleri, ABD federal makamlarının aldığı kararlar doğrultusunda gerçekleştirdiği belirtilirken, küresel kullanıcılar için birden fazla ismin gösterileceği vurgulandı.

ETİKETLER
Google Meksika ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Kambur balinaların şarkıları insan konuşmasına benziyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:14
Afyonkarahisar'da fabrika yangını: Dünden bu yana müdahale sürüyor
10:06
Borsa güne 9.840,00 puandan başladı
10:12
Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı'na 3 yıl 9 ay hapis cezası
09:59
Brent petrolün varili 76,10 dolardan işlem görüyor
09:59
Bakan Göktaş'tan 113 yaşındaki Güllü nineye ziyaret
09:44
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını sürdürüyor
İsrail, Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırılarını genişleterek sürdürüyor
İsrail, Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırılarını genişleterek sürdürüyor
FOTO FOKUS
İşgalci İsrail'in saldırdığı Batı Şeria'da Filistinlilerin sürgünü devam ediyor
İşgalci İsrail'in saldırdığı Batı Şeria'da Filistinlilerin sürgünü devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ