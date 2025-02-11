Google Haritalar'da Meksika Körfezi'nin adı 'Amerika Körfezi' olarak değiştirildi

Google tarafından X (eski adıyla Twitter) platformunda yapılan açıklamada, “Resmi devlet kaynaklarında güncellenen isimleri uzun süredir uygulama politikamız var” ifadelerine yer verildi.

Bu değişiklik, ABD’nin Coğrafi İsimler Kurulu’nun pazartesi günü aldığı kararın ardından resmiyet kazandı.

Dünyanın farklı bölgelerinde iki isim görünecek

Google, ABD dışındaki kullanıcıların hem ‘Amerika Körfezi’ hem de kendi bölgelerinde kullanılan ismi görebileceğini belirtti. Şirketten yapılan açıklamada, “Resmî isimler ülkeler arasında farklılık gösterdiğinde, Haritalar kullanıcıları kendi bölgesel resmi adlarını görür. Dünyanın geri kalanında ise her iki isim de gösterilir” denildi.

Benzer bir uygulamanın Japonya ve Güney Kore arasındaki tartışmalı ‘Japon Denizi’ veya ‘Doğu Denizi’ isimleri konusunda da yürütüldüğü hatırlatıldı.

Alaska'daki Denali Dağı da yeniden adlandırılıyor

Meksika Körfezi'nin yanı sıra, Alaska'daki ünlü Denali Dağı da isim değişikliğine uğrayacak. Başkan Trump’ın 20 Ocak’ta imzaladığı yürütme emri doğrultusunda, dağın adı resmî olarak ‘McKinley Dağı’ olarak değiştirilecek.

Google, isim değişikliğinin en kısa sürede haritalara yansıtılacağını duyurdu.

Google’ın bu değişiklikleri, ABD federal makamlarının aldığı kararlar doğrultusunda gerçekleştirdiği belirtilirken, küresel kullanıcılar için birden fazla ismin gösterileceği vurgulandı.