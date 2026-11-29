Bursa’da olumsuz hava şartları deniz ulaşımını etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bugün yapılması planlanan toplam 15 seferin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO tarafından yapılan açıklamada, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) hattındaki karşılıklı seferler ile Armutlu (İhlas) bağlantılı seferlerin iptal edildiği bildirildi.

BUDO’nun iptal ettiği seferler arasında saat 08.00, 09.30, 13.30, 16.45 ve 19.15’teki Mudanya-İstanbul seferleri ile saat 08.00, 10.30, 14.00, 17.00 ve 19.30’daki İstanbul-Mudanya seferleri yer aldı. Ayrıca saat 09.30’daki Mudanya-Armutlu, 10.00’daki Armutlu-İstanbul, 14.00’teki İstanbul-Armutlu ve 15.30’daki Armutlu-Mudanya seferleri de iptal edildi.

İDO ise olumsuz hava şartları nedeniyle saat 11.30’da yapılması planlanan Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferinin iptal edildiğini duyurdu.