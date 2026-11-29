Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu hafta yine yoğun bir mesai bekliyor.

Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde AK Parti'nin hazırladığı, enerji ve sosyal güvenlik alanında düzenlemeleri içeren kanun teklifi olacak.

Teklif yasalaştığında 2 milyonu aşkın kişinin Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarında yetki sınırları kanunla belirlenecek. Ayrıca yatırım fonlarının tasfiye, devir ve geri kazanım süreçlerinde görev alan kişiler karar ve işlemleri nedeniyle hukuki, idari ve mali olarak sorumlu tutulamayacak. Düzenlemeyle kadın ve genç istihdamının desteklenmesi için adımlar atılacak. Kadın, genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi olanlar için işverene verilen SGK prim desteğinin süresi 2028 sonuna kadar uzatılacak.

Dijital konaklama platformlarına izin şartı

Daha sonra yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik Kanun Teklifi'nin Genel Kurul görüşmeleri başlayacak. Teklif, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alınmasını öngörüyor. Bunun için dijital hizmet vergisi mükellefi olunması, vergi borcunun bulunmaması ve Türkiye'de bir irtibat adresi ile temsilci gösterilmesi gerekecek.

Salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin genel başkanları Meclis'teki grup toplantılarında gündeme dair mesajlarını verecek.