İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bu çağda, dünyanın gözü önünde İsrail eliyle gerçekleştirilen ve 3 yılı aşkın süredir devam eden bir soykırımı her platformda yorulmadan anlatıyoruz. Tüm bu mesajlar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu irade tek bir amaca matuftur, insanlığın lehine, barıştan yana, adalet merkezli bir küresel sistemin inşa edilmesi." dedi.

Beyaz perdenin, 20'nci yüzyılda ulus devletleri aşan bir dünya hakimiyetine ulaştığını belirten Duran, şunları kaydetti:

"Özellikle Soğuk Savaş döneminde sinema, 'İnsanlık namına kayıt altına alındığı iddia edilen' çıkarlara hizmet ediyordu. Güç ve iktidar kaynaklı söylemler, kitlelerin bu çıkarlara rıza göstermesini sağlamak amacıyla şekilleniyordu. Müteakip dönemde tek kutuplu dünyanın sineması da empatiden uzak, mazlumların sesine sağır, acılarına karşı hissiz ve gerçeklikleri karşısında amaydı. Popüler sinema ve kahramanlar sineması, karşımıza sıklıkla egemen söylemlerin meşrulaştırılmasının bir aracı olarak çıktı. Sinemanın imgesel ve fikirsel olarak irdelediği konuların ardında apaçık bir propaganda faaliyeti vardı. 21'inci yüzyılda teknolojik imkanlar, bu hegemonik rıza üretimine daha elverişli bir ortam sağladı."

Duran, algoritmaların örgütlü biçimde çalışmasının, söylemler aracılığıyla yürütülen bilinçli manipülasyonlara hizmet ettiğini, bu sayede ikna etme, hedef gösterme ve ötekini etiketleme pratiklerinin dijital mecralarda da devam ettiğini ifade etti.

Yakın zamana kadar hakim anlatının alarmizm alışkanlığıyla sorunsallaştıramayacağı bir grup, bir ülke, kötü gösteremeyeceği bir düşünce ve bir topluluğun olmadığını aktaran Duran, temel iletişim stratejisini "biz ve onlar" karşıtlığı üzerine kuran, ancak bu karşıtlığı asla açıktan dile getirmeyen bir anlatıyla karşı karşıya olunduğunu dile getirdi.

Duran, bugün bu mekanizmanın değiştiği bir gerçekliğin içinden geçtiklerini ve bu tahakkümün karşısında yükselen seslerin hiç olmadığı kadar güç kazandığı bir dönemde olduklarını söyledi.

"İnsanlığın can çekiştiği bir dünyada vicdanın sesi olma gayesiyle yola çıkan festivalimizi kutluyorum"

Duran, bu seslerin, dünyayı tek taraflı bir perspektifle kendi algısı doğrultusunda aktaran Hollywood anlatısını ters yüz ettiğini vurguladı.

Bu itirazın, kültürel emperyalizme meydan okuyabilecek güçlü bir mecra olarak çıktığını belirten Duran, şöyle devam etti:

"TRT Humanitarian Film Festivali de sanat dünyasına sağladığı önemli katkılarla, hegemonik Batı anlatısının 'öteki' olarak tanımladığı ve tek boyutlu karakterlere indirgediği insanların sesi olması bakımından çok önemli bir yerde durmaktadır. İnsanlığın can çekiştiği bir dünyada vicdanın sesi olma gayesiyle yola çıkan festivalimizi kutluyorum. TRT'mizin, Batı medyasının çok haneli sayılara indirgediği savaş mağdurlarının gerçekliğini dünyaya aktarma misyonunu bu kez de bu festival vesilesiyle sanatla buluşturmasından memnunuz. Kendi anlatısını oluşturamayan, kendi 'bizini' anlatamayan, savaş, terör, eylemsellik ve kimlik konularında kendi duruşunu ortaya koyamayan bütün toplumlar, başka toplumların çıkarları ve iktidar hevesleri doğrultusunda tanımlanmaya ve şekillendirilmeye mecbur kalırlar."

Duran, TRT Humanitarian Film Festivali'nin, kendi anlatısını başkasına emanet etmeyenlerin festivali olduğunu vurgulayarak, "Hızla gelişen teknoloji, ekonomik dalgalanmalar, değişen politik dengeler, sosyal yaşamdaki dönüşümler, bunların yanında savaşlar, çatışmalar, insani krizler, iklim değişikliği... Tüm bunlar, çağımızda öngörülebilirliği azaltan unsurlar." dedi.

"Zulme karşı kararlı bir duruş sergilerken mazlumdan yana sorumluluk üstleniyoruz"

Duran, Türkiye olarak bir mefkureye sahip olduklarını dile getirerek, "Oluşan her belirsizlik karşısında, yaşanan her krizde insandan, barıştan ve adaletten yana tavır alıyor, çözümler üretmeye çabalıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde zulme karşı kararlı bir duruş sergilerken mazlumdan yana sorumluluk üstleniyoruz. Bunu kadim medeniyetimizden miras aldığımız değerlerin ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir gereği olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü Alkışlayamam" şiirindeki "Adam, aldırma da geç git, diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım" dizelerinin kendilerine bir yol gösterdiğine dikkati çeken Duran, şunları söyledi:

"Türkiye olarak, İletişim Başkanlığı olarak, insani krizler, savaşlar, çevre kirliliği, açlık, yoksulluk gibi konular karşısında 'Aldırma, geç git' diyemeyiz, demiyoruz. Hakkı tutup kaldırmak için elimizi taşın altına koyuyor, tüm gücümüzle çabalıyoruz. Bu çağda, dünyanın gözü önünde, İsrail eliyle gerçekleştirilen ve 3 yılı aşkın süredir devam eden bir soykırımı her platformda yorulmadan anlatıyoruz. Tüm bu mesajlar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu irade tek bir amaca matuftur, insanlığın lehine, barıştan yana, adalet merkezli bir küresel sistemin inşa edilmesi."

Duran, dünyanın herhangi bir noktasında yaşanan krizin, o krize dair farklı iletişim kanalları ve yöntemleriyle anlatının ve algının gölgesine hapsedilebildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Filistin topraklarında bir soykırım gerçekleştiren İsrail'in, iletişim sahasında da hakikat soykırımı gerçekleştirmeye çalıştığına hepimiz şahit olduk. İşte bu soykırıma karşı bütün güçlerimizi seferber etmek durumundayız. Ürettikleri yalanlar, servis ettikleri yanıltıcı bilgilerle uluslararası kamuoyunu, kendi lehlerine olacak şekilde manipüle etmeye çalışıyorlar. Bizler bu yalanları ifşa ederken, dezenformasyona karşı doğru bilgiyi hem ülkemiz hem de dünya kamuoyuna ulaştırma gayretinde olduk. Bu festival vesilesiyle kamuoyuyla buluşan filmlerimiz de işte bu hakikati görünür kılmanın bir aracıdır."

"Ateşkese rağmen süren acılara küresel medya kartelleri hiçbir zaman yeterince yer vermedi"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ise festivali, sinemanın anlatı gücüyle yaşanan insan hikayelerini gündeme taşımak için düzenlediklerini söyledi.

Festivalin, şablon anlatıların dışına çıkmaktan ve insanlığın gerçek sorunlarıyla yüzleşmekten çekinmeyen sinemacıların kısa filmlerini izleyiciyle buluşturduğunu kaydeden Sobacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana katlettiği Filistinlilerin sayısı 75 bine yaklaştı. Bu insanların her birinin adı ve bir hikayesi vardı. Fakat hiçbir sayı, ağlayan bebeklerine verecek bir yudum süt bulamayan annelerin, kefene sarılı evlatlarını son kez bağırlarına basan babaların ve ailelerinin cansız bedenleri arasında saatlerce yardım bekleyen, hiç büyüyemeyecek çocukların yaşadıklarını anlatmaya yetmez. Ne yazık ki ateşkese rağmen bugün de süren bu acılara, küresel medya kartelleri hiçbir zaman yeterince yer vermedi."

Sobacı, dijitalleşmeye dikkati çekerek, "Bugün telefon ekranlarında en büyük acıların görüntüleri bile birkaç saniyede, bir parmak hareketiyle kaydırılıp geçiliyor. Böylesi bir ortamda, sinemacılara büyük bir sorumluluk düşüyor. Zira her şeyin kaydırılıp geçildiği bu akışın içinde bir film, izleyicisini durdurabilir ve bakmak istemediği yere baktırabilir. Ona, bir sayının ardındaki ismi, o ismin ardındaki hayatı gösterir. İyi bir film, salonun ışıkları yandığında bitmez. İnsanın peşine takılır, günlerce zihninden çıkmaz ve ona, başkalarına karşı taşıdığı peşin hükümleri sorgulatır." şeklinde konuştu.

Festivalde, "The Chink of Light" filmiyle katılan Mohammad Ebrahim Shahbazi birincilikle ödüllendirilirken, "Homing" filmiyle Hansel Rodrigues ve Elizabeth Atherton ikincilik, "Sound of the Somme" filmiyle Michael Vermaercke üçüncülük elde etti.

"Hopeless Clap" filmiyle festivalde yer alan Omar Saleh ise TRT Özel Ödülü'nü kazandı.

Festivalde dereceye girenler, protokol üyelerinden ödüllerini aldı.