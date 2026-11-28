Yurt genelinde hava sıcaklıkları yeni haftada hissedilir derecede azalacak.

Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girmesi beklenen Ankara'da da sıcaklık hissedilir derecede azalacak.

29 Kasım Pazar gününden itibaren hafta genelinde sıcaklıkların sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor.

Özellikle gelecek hafta salı gününden itibaren başkentte sıcaklıkların sıfırın altında eksi 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, hafta ortasından itibaren Ankara'da karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması muhtemel.

Ankara Valiliği, kent genelinde, özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görülebileceğini, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmasını istedi.