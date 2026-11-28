Eisenkot, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu’nun başbakanlık ısrarından vazgeçerek, "ulusal birlik hükümeti" için müzakere çağrısı yapmasına ilişkin açıklama yaptı.

Likud Partisi’nin gelecek 24 saat içinde bu konudaki ciddiyetini test etmeye hazır olduğunu vurgulayan Eisenkot, "Netanyahu ve ekibini henüz yanıt vermedikleri ayrıntılı teklif temelinde hükümetin temel prensipleri ve politika başlıkları üzerine sahici ve hızlandırılmış bir müzakere yürütmek üzere bu gece müzakere ekibimle birlikte bulunduğum Herzliya'daki Dan Accadia Oteli’ne davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun talebi üzerine muhalefet bloğunun temel meselelere dair yaklaşımını içeren ayrıntılı bir teklifin geçen pazar iletildiğini kaydeden Eisenkot, ancak şu ana kadar bu konulara ilişkin kendilerine Likud Partisi'nden hiçbir yanıt verilmediğini aktardı.

Geçen süre zarfında, gelecek günlerde yemin ederek göreve başlaması planlanan hükümetin temel ilkelerinin oluşturulduğunu aktaran Eisenkot, "Bu ilkeler benim liderliğimde kurulacak gelecekteki her hükümetin temelini teşkil edecektir." açıklaması yaptı.

Netanyahu'nun son açıklamaları "apaçık bir aldatmaca"

Beyahad Partisi’nin iki numaralı ismi ve eski Başbakan Yair Lapid ise ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun son açıklamalarını "apaçık bir aldatmaca" olarak nitelendirdi.

Netanyahu’nun "her ortağını kandırmış ve her anlaşmayı bozmuş bir seri aldatıcı" olduğu uyarısında bulunan Lapid, Netanyahu’nun teklifinin samimi olup olmadığını anlamanın tek yolunun, önce Likud’un yer almadığı Eisenkot liderliğinde bir hükümetin yemin ederek göreve başlaması ve partinin hükümete katılımına ilişkin müzakerelerin daha sonraki bir tarihte yürütülmesi olduğunu ifade etti.

Demokratlar Partisi lideri Yair Golan ise X sosyal medya platformundaki hesabındaki paylaşımında, "Oyunlar ve numaralar artık yeter. Netanyahu kaybetti. Görevimiz seçmenin iradesine saygı duymak ve bir değişim ve kurtuluş hükümeti kurmaktır." ifadelerini kullandı.

Bennett: "Netanyahu, doğru karar verdi"

Muhalefet bloğu bileşenlerinden Beyahad Partisi lideri Naftali Bennett, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu’nun dönüşümlü başbakanlıkta sırayı ilk olarak Eisenkot’a bırakacağı açıklamasını memnuniyetle karşıladığını ancak "samimiyeti kanıtlanana kadar teklife şüpheyle yaklaşılması gerektiğini" söyledi.

Bennett, Haredi ve Arap partileri dışarıda bırakarak yalnızca Siyonist partilerden oluşan bir koalisyon kurulması gerektiğini vurgulayarak, "Netanyahu, ilk aşamada Eisenkot liderliğinde ve 'hizmet edenlerin ittifakı' temelinde bir birlik hükümeti kurmaya istekli olduğunu açıklayarak doğru bir karar verdi." ifadelerini kullandı.

Birleşik Tevrat Yahudiliği'nin Netanyahu'ya tepkisi

Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi ile resmi müzakerelere hazırlanan Ultra-Ortodoks Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi’nin Milletvekili Meir Porush, yalnızca Eisenkot’un liderlik edeceği bir hükümet yerine Likud’un da yer alacağı bir birlik hükümetini tercih edeceğini söyledi.

Netanyahu’nun, dönüşümlü başbakanlıkta ilk sırayı kendisinin alması yönündeki ısrarından vazgeçtiğini duyurması ve ulusal birlik hükümeti çağrısı yapmasına değinen Porush, "İsrail halkını tehdit eden tehlikeler göz önüne alındığında, şu anda tercih edilmesi gereken seçenek hiç şüphesiz budur." dedi.

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan üst düzey bir parti yetkilisi ise Porush’un aksine Netanyahu’nun teklifini kesin bir dille reddetti.

Söz konusu yetkili, “Bibi (Netanyahu) ve sağ kanat bir yandan Ultra-Ortodokslara nutuk çekip bize Eisenkot, Bennett ve Lapid ile aynı safta yer almamamızı söylerken diğer yandan Bibi’nin kendisi sırf bu ’solcular’ onunla hükümet kursun ve Likud iktidarda kalsın diye Ben-Gvir’i ve Haredileri saf dışı bırakarak dönüşümlü bir anlaşmada ikinci sıraya razı oluyor.” ifadelerini kullandı.

Muhalefetin hükümet kurmaya yaklaşmasının ardından Netanyahu, "ulusal birlik hükümeti" kurulması çağrısını yineleyerek dönüşümlü başbakanlığı ilk olarak Gadi Eisenkot'un yapmasına razı olduğunu duyurmuştu.

Netanyahu, "Bir lider olarak sorumluluğum en büyük parti ilkesi de dahil olmak üzere her şeyi bir kenara bırakmamı ve Gadi Eisenkot'un ilk olarak başbakanlık görevini üstlenmesini, benimse dönemin başında yedek başbakan olarak görev yapmamı kabul etmemi gerektiriyor.” demişti.

İsrail'de koalisyon pazarlıkları sürüyor

İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümet kurma görevini üstlenen Yashar Partisi lideri Eisenkot, geçici Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ve Haredi partilerle koalisyon müzakerelerini sürdürüyor.

Eisenkot'un Harediler ve Likud ile yaptığı koalisyon pazarlıklarına ek olarak İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle bir hükümet kurma olasılığı da geçerliliğini koruyor.

Eisenkot ilk koalisyon anlaşmasını, Liberman ile imzalamıştı.