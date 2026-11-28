Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalıyor.

Balkanlar ve Karadeniz üzerinden yeni hava dalgası bu geceden itibaren etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında, yağışların ise sağanak ve kar şeklinde olabileceği bekleniyor.

Marmara ve kuzey Ege'de görülecek rüzgarın, bu akşam saatlerinden 1 Aralık Salı öğle saatlerine kadar kuzey yönlerden fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın kuvvetli olması bekleniyor

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Hatay kıyılarında rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'de rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de de rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli fırtına, açıklarında yer yer 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Marmara'da ise rüzgarın, pazar günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınaların salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ankara ve çevresi için kar beklentisi

İç Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının hafta ortasına kadar mevsim normallerinde olması, salı gününden itibaren ise azalması bekleniyor.

Özellikle Ankara ve çevresinde çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

39 il için 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji, 39 il için 'sarı' kodlu uyarıda bulundu.

Rüzgar, sağanak ve yer yer kar yağışının etkili olması beklenen kentlerde, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

'Sarı' kodlu uyarı verilen şehirler şu şekilde:

"Adana, Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Yalova, Kilis, Osmaniye"

İstanbul'da sağanak bekleniyor

İstanbul Valiliği, etkili olması beklenen sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kentte havanın parçalı ve çok bulutlu, gece ilk saatlerden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Karadeniz kıyı kesimlerinde, Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de kuvvetli olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, "İlimiz genelinde rüzgarın, bu akşam saatlerinden 1 Aralık Salı günü öğle saatlerine kadar kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Kuvvetli yağış ve fırtınanın oluşturabileceği sel, ani sel, su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.