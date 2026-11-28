Teknoloji dünyasının iki devi OpenAI ve Apple arasındaki ticari sır kavgası yeni bir boyut kazandı. OpenAI, cuma günü Kuzey Kaliforniya federal mahkemesine başvurarak Apple'a karşı dava açtı ve şirketi yasa dışı, haksız ticari uygulamalarda bulunmakla suçladı.

İki şirket arasındaki hukuki süreç, temmuz ayında Apple'ın OpenAI'ı ve eski iki Apple çalışanını yapay zeka cihazı geliştirmek için ticari sırlarını çalmakla suçlamasıyla başlamıştı. İddiaları reddeden OpenAI ise aylar sonra eski bir çalışanının cihazlarla ilgili ticari sırları Apple'a götürdüğünü öne süren bir mahkeme belgesi sunmuştu.

Çalışanlara tuzak kurulduğu iddia ediliyor

OpenAI'ın açtığı son davada, Apple'ın çalışanlarını iş dosyalarını kişisel iCloud ve iMessage hesaplarında saklamaya kasıtlı olarak teşvik ettiği ve bu durumun cihazlardaki iş ile özel bilgileri ayırmayı zorlaştırdığı öne sürülüyor. Dava dilekçesinde, rakip bir şirkete geçeceğini bildiren Apple çalışanlarının aynı gün işten ayrılmaya zorlandığı ve bu nedenle ayrılan personelin şirket gizli bilgilerini kişisel verilerinden ayırmasına fırsat tanınmadığı belirtiliyor. OpenAI, bu politikanın eski çalışanları ticari sır hırsızlığıyla suçlamaya zemin hazırlayan tuzaklar yarattığını savunuyor.

Apple iddiaları reddetti

Apple sözcüsü ise yaptığı açıklamada OpenAI'ın suçlamalarına tepki göstererek davanın yanlışlıkla elde tutulan dosyalarla ilgili olmadığını, henüz piyasaya sürülmemiş teknolojilere ve ürünlere ait gizli bilgilerin kasıtlı olarak çalınıp kullanılmasına dayandığını ifade etti.

Karşı iddiaların, mahkemenin OpenAI'a Apple'ın gizli bilgilerini kullanmayı durdurma emri verdiği asıl davanın özünü gizlemeye yönelik şeffaf bir girişim olduğunu savunan sözcü, çalışanlarına iş ve kişisel hesaplarını ayırma eğitimi verdiklerini vurguladı. Apple ayrıca önceki iş yerlerine ait gizli bilgilerin kullanılmaması için katı kurallar uyguladıklarını ve OpenAI'ın sır hırsızlığı iddialarını destekleyen hiçbir kanıta rastlamadıklarını belirtti.

Yapay zeka cihazları yarışında rekabet kızışıyor

İki dev arasındaki bu hukuki mücadele, teknoloji sektöründe yapay zeka çağının yeni nesil kişisel cihazlarını üretme yarışındaki yüksek rekabeti gözler önüne seriyor. Geçen yıl Apple'ın eski tasarım şefiyle akıllı telefon kullanıcılarını yapay zeka çağına taşıyacak yeni cihazlar geliştirmek üzere ortaklık kuran OpenAI, dava dilekçesinde Apple'ın rekabette zorlandığı için bu yola başvurduğunu iddia etti.

Dilekçede Apple'ın mevcut ürünlerine yenilikçi yapay zeka özellikleri eklemekte güçlük çektiği, OpenAI'ın ise Apple'ın kendi alanı olarak gördüğü pazarda onu geride bırakma tehdidi yarattığı ve tedarikçilere OpenAI ile çalışmamaları yönünde baskı yaptığı öne sürüldü. Amazon, Meta ve Google gibi devlerin de dahil olduğu bu yarışta hem OpenAI hem de Apple, iddialarının jüri önünde görülmesini talep etti.