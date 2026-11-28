Kunar Vilayeti Enformasyon ve Kültür Müdürü Sami-ul Hak Hakbin, Tolo News kanalına yaptığı açıklamada, Kunar vilayetinde ortaokul yakınındaki bir evde patlama meydana geldiğini belirtti.

Hakbin, patlamanın ortaokul yakınındaki bir evde madencilik çalışmaları için hazırlanan patlayıcıların infilak etmesi sonucu gerçekleştiğini kaydetti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Metin Kani de patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin de yaralandığını söyledi.

Kani, ön soruşturmaya göre, patlamanın maden şirketlerine ait bir patlayıcı deposunda ihmal ve dikkatsizlik nedeniyle gerçekleştiğine işaret etti.

Patlamaya ilişkin yapılan ilk açıklamada, Kunar Vilayeti Polisi Sözcüsü Farid Dehkan, patlamanın yerel saatle 10.00'da vilayete bağlı Andar Ser bölgesindeki bir ortaokulda yaşandığını açıklamıştı.

Dehkan, olayda hayatını kaybeden ve yaralanan öğrencilerin bulunduğunu belirtirken, patlamanın nedeni ile ölü ve yaralı sayısına ilişkin detay vermemişti.