Bilim insanları, Ay'ın volkanik geçmişinin yüzeyin altında erimiş kaya nehirleriyle oyulmuş çok sayıda tünel bıraktığını uzun süredir tahmin ediyordu. Ay'ın kütle çekim alanındaki küçük dalgalanmaları inceleyen yeni bir araştırma, yüzeyin yaklaşık 100 metre altında gizlenen ve her biri bir kilometreden daha geniş olabilecek dört yeraltı tünelinin varlığına dair güçlü kanıtlar sundu.

Çökmeden günümüze ulaşmayı başaran bu yapılar, bir yandan Ay'ın jeolojik tarihine ışık tutarken diğer yandan gelecekteki astronotları sert radyasyondan ve aşırı sıcaklık farklarından koruyabilecek güvenli sığınaklar olarak görülüyor.

Düşük kütle çekimi devasa boşluklara zemin hazırladı

Dünya'da da örnekleri bulunan lav tüpleri, akan lav nehrinin üst yüzeyinin soğuyup sertleşerek yalıtkan bir tavan oluşturması ve altındaki erimiş kayanın akmaya devam edip boşalmasıyla meydana geliyor. Ancak Ay'daki zayıf kütle çekimi, yüksek lav püskürme oranları ve Ay lavının daha akışkan yapısı, Dünya'dakileri gölgede bırakacak büyüklükte yeraltı yapılarının oluşmasına olanak tanıdı.

Yeryüzünden ortalama 384 bin 400 kilometre uzaklıktaki Ay'ın yüzeyinde bulunan kıvrımlı kanallar ve tavan çökmesiyle oluştuğu düşünülen derin çukurlar, bu gizli geçitlerin varlığına dair ilk ipuçlarını veriyordu.

Kütle çekim verileriyle dört aday nokta belirlendi

İçi boş bir tünel, aynı hacimdeki katı kayaya kıyasla daha az kütleye sahip olduğu için üzerinden geçen uzay araçlarının ölçebileceği düzeyde hafif bir kütle çekim zayıflaması yaratıyor. NASA'nın 2011 ve 2012 yıllarında ikiz GRAIL uydularıyla topladığı verileri temel alan önceki çalışmalarda genişliği 9 kilometreye ulaşan olası tüneller öne sürülmüş ancak bu yapıların kendi tavan ağırlıklarını taşıyamayacağı anlaşılmıştı.

NASA'nın Mayıs 2025'te yayımladığı daha yüksek çözünürlüklü kütle çekim modelini inceleyen Illinois Chicago Üniversitesi yer bilimcileri Juan Losarcos ve Andrew Dombard, yüzey şekillerinin etkisini arındırarak yeraltı boşluklarına işaret eden dört sağlam aday tespit etti.

Yeraltı kanalları zamanla eriyerek genişlemiş olabilir

Icarus dergisinde yayımlanan çalışmaya göre tespit edilen adaylardan biri Ay'daki en büyük kıvrımlı kanal olan Vallis Schröteri yakınlarında, biri Rima Mairan bölgesinde, ikisi ise Wollaston krateri civarında yer alıyor.

Genişliklerinin iki kilometreden az olduğu ve 100 metre kalınlığında bir kaya tabakasının altında bulunduğu hesaplanan bu dört yapının, açık bir lav nehrinin üzerinin kapanmasıyla değil, küçük yeraltı kanallarından akan erimiş kayanın çevresini eritip aşındırmasıyla zamanla genişlediği düşünülüyor.

Araştırmacılar, mevcut bulguların kaya yoğunluğundaki farklılıklardan da kaynaklanabileceğini belirterek, tünellerin kesin varlığını doğrulamak için gelecekte radar gözlemlerine ve daha ayrıntılı haritalandırma çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.