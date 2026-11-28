Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe maratonunda komisyon aşaması tamamlandı.

2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifleri ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin hesap Kanunu teklifleri Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Bütçe görüşmelerinde sıra Genel Kurul aşamasında.

Komisyon görüşmeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 21 Ekim Çarşamba günü yaptığı sunumla başladı.

Bütçesi ele alınan ilk kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı oldu. Ardından Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 17 bakanı sırayla bütçelerini sundu. Son olarak Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşüldü.

Yaklaşık bir ay süren komisyon müzakerelerinin ardından görüşmelere 1 hafta ara verildi.

Bütçe maratonu, 7 Aralık Pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda devam edecek. Görüşmeler 14 gün kesintisiz sürecek ve 9 turda tamamlanacak. Turların ardından bütçe ve kesin hesap kanunu tekliflerinin maddeleri oylanacak.

Bütçe görüşmelerinin 20 Aralık'ta tamamlanması planlanıyor.