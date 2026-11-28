Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, "uyuşturucu madde ticareti yapma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "fuhuş" suçlarını işlediklerine dair delil elde edilen 24 şüpheli belirlendi.

Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 23'ü gözaltına alınarak, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe şüphelilerden 22'si hakkında tutuklama, 1'i hakkında ise adli kontrol tedbiri kararı verildi. Açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.