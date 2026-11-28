Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden çocukları taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine başlatılan arama çalışmalarına ilişkin Bolu Jandarma Komutanlığında Vali Abdulaziz Aydın ve İl Jandarma Komutanı Albay Rıfkı Kulaksız'dan bilgi aldı.

Brifingin ardından gazetecilere açıklama yapan Göktaş, Kocaeli'den Bolu Yedigöller'e günübirlik ziyarete gelen 10 kız çocuğu ve 3 personelin saat 18.00 sıralarında kaybolduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığının bütün mensupları, Kocaeli Valisi, Bolu Valisi, AFAD ve jandarmanın koordinasyonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 1 İHA'sı, Bayraktar'ın 2 İHA'sı, 178 personel ve 48 araçla saatlerdir sahada yoğun arama kurtarma operasyonu yürüttüğünü belirten Göktaş, "Çok şükür müjdeli haberi aldık. Çocuklarımız ve bütün ekip sağ, durumları gayet iyi. Yığılca'da araç bataklığa saplanmış. Orada da az önce ekiplerimiz kendileriyle iletişim kurdular. Durumları çok çok iyi elhamdülillah. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Göktaş, sürece destek veren başta İçişleri Bakanlığı, valilikler, valiler, AFAD, jandarma, askeri personel, komutanlar, Orman Genel Müdürlüğü ile sahadaki bütün personele teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle Bolulu vatandaşlarımıza, bu süreçte katkı sunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hepimize büyük geçmiş olsun. En büyük amacımız, duamız çocuklarımıza bir an önce kavuşmaktı. Çok şükür ki çocuklarımız sağ salim az sonra yanımızda olacaklar. Onları derhal sağlık kontrolünden geçireceğiz ve ilgili bütün tedbirleri de alacağız kendileriyle ilgili. Hepimize tekrardan geçmiş olsun. Rabbim ülkemizi, milletimizi bu tür afetlerden korusun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu süreci çok yakın takip eden İçişleri Bakanımıza, Tarım Bakanımıza, Orman Genel Müdürlüğümüze, Valiliklerimize ve bütün kurumlarımıza şükranlarımı sunmak istiyorum."

"Baykar'a teşekkür etmek istiyorum, Selçuk Bayraktar 2 dron gönderdi"

İl Jandarma Komutanlığı önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Göktaş, çocukların ve personelin bulunduğu aracın sadece yoldan saptığını dile getirdi.

Devletin bütün gücüyle burada olduğunu vurgulayan Göktaş, "Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız, İçişleri Bakanımız, valilerimiz, AFAD Başkanımız, Bolu ve Kocaeli valilerimiz bu operasyonu çok yakın takip etti. Bu süreçte bizlere destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Baykar'a teşekkür etmek istiyorum, Selçuk Bayraktar 2 dron gönderdi. Deniz Kuvvetleri, ayrıca Sanayi Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, bu süreci çok yakın takip etti. Telekom şirketlerimiz baz istasyonu getirdiler mobil cihaz. Aynı zamanda burada yaşayan vatandaşların da çok büyük katkısı oldu." dedi.

Göktaş, şoförün normal güzergah yerine başka bir yol kullandığını, orada da aracın bataklığa saplandığını kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: ????"Bizim odaklandığımız noktaya çok uzak değillermiş, 2 kilometre uzaktalarmış" ????"Devletimiz bütün kurumlarıyla bu operasyonun arkasındaydı. Herkese teşekkür ediyorum" ????"Sağlık durumları iyi, birazdan burada olacaklar" https://t.co/sh0EU48Irv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 27, 2026

"Her türlü ihbarı ciddiye aldık"

Göktaş, operasyonda özellikle GPS bilgilerinin alındığı son bölge üzerine çok durulduğuna dikkati çekti.

O bölgenin etrafındaki 30 kilometrelik arazi üzerinde havadan ve karadan yoğun çalışma yürütüldüğünü aktaran Göktaş, "Birkaç kere farklı ihbarlar üzerinde yoğunlaştık. Her türlü ihbarı ciddiye aldık." diye konuştu.

Göktaş, aracın odaklandıkları noktaya çok da uzak olmadığını, 2 kilometre uzakta olduğunu belirterek, "Bu da bizim yüreğimize su serpti gerçekten. Kızlarımızın her biri bizler için kıymetli. Personelimiz bizler için çok değerli." ifadelerini kullandı.

Devletin bütün kurumlarıyla bu operasyonun arkasında olduğunun altını çizen Göktaş, "Herkese teşekkür etmek istiyorum. Türk halkına teşekkür etmek istiyorum. Dua ettiler ve süreci bizler gibi onlar da çok yakın takip ettiler. Duygularımız gerçekten çok alt üst çünkü evladımız onlar bizim. Biz onlara öyle bakıyoruz. Hamdolsun şimdi burada onlara biraz misafir edeceğiz. Sağlık kontrollerini yapacağız." şeklinde konuştu.

Göktaş, bir basın mensubunun çocukların ve personelin sağlık durumuyla ilgili sorusu üzerine, "Şu anda her şey yolunda. Biz yine de her türlü tedbiri aldık. Teşekküllü sağlık kontrolü de yapacağız çünkü nihayetinde birkaç saattir dışarıdalar. Yine de dikkatli olmamız gerekiyor. Hava koşulları o kadar olumsuz değildi çok şükür. Normalde bu zamanlarda çok daha farklı ortamlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Gerçekten şükranla doluyuz." yanıtını verdi.

"Bataklığa saplanınca hepsi çabalamış"

Bakan Göktaş, bir annenin babanın bu tür olaylara duyarsız kalmasının mümkün olmadığını söyleyerek, "Onların endişe dolu dakikalarını biz de burada bizzat yaşadık. Dolayısıyla onların bulunması bizi duygulandırdı, mutluluk gözyaşıydı. Onların her biri benim için çok çok değerli." dedi.

Çocukların ve personelin bulunana kadarki süreyi nasıl geçirdiklerine ilişkin soru üzerine Göktaş, şunları kaydetti:

"Bataklığa saplanınca hepsi aslında biraz çabalamış. İtmeye çalışmışlar, ayakkabıları zaten çamur içerisindeydi, çorapları da ıslanmasın diye poşet bağlamışlar. Bu bizi çok duygulandırdı. Çocukların gayreti, azmi var. Aynı zamanda bakım personelimiz çok tecrübeli, özellikle akünün bitmemesi için çaba sarf etmişler, bizi görürler, ışıkların hepsini şimdi açmayalım, seslenmişler, epeyce çaba sarf etmişler. Belki aracı itersek çıkarırız diye bakmışlar. Biraz etrafa bakınmışlar ama akşam çok hızlı karanlık çökünce ışığın olmadığı bir yerde biraz endişeli bir süreç olmuş. Şuna da sevindim 'Devletimiz bizi arıyordur.' duygusundan hiç şüphe duymamışlar. 'Bizi görecekler, bizi bulacaklar.' ama tabii çok korkmuşlar. Biz de onlar kadar korktuk. Gerçekten çok endişeli saatler geçirdik."

Göktaş, olayı ilk haber aldıkları andan itibaren İçişleri Bakanlığı ve AFAD ekiplerinin Bolu Valisi Aydın'ın koordinasyonuyla ivedi şekilde sahaya intikal ettiğini, tek bir çocuğun saçının teline zarar gelmemesi için devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk andan itibaren süreci takip ettiğini ifade eden Göktaş, çocukların derhal bulunması için ekiplerle gönüllülerin ve köylülerin de seferber olduğunu kaydetti.

Göktaş, aracın Yığılca yolunu kullandığını dile getirerek, "Yani aslında araç geri dönüş yolundan ziyade başka bir yol kullanmış daha hızlı gitmek için. O yolda maalesef çamura saplanınca böyle bir zorluk yaşamışlar." diye konuştu.

"Onlar bizim evlatlarımız"

Bir basın mensubunun aracın bataklığa saplandığı bilgisinin nereden geldiğini sorması üzerine Göktaş, o sahayı dronların çok sık takip ettiğine vurgu yaptı.

Göktaş, Tarım ve Orman Bakanlığının gönderdiği termal kameralı dronun da çalışmalara katıldığını, buradan Yığılca yoluna bakmaya giden son ekibin aynı anda aracı bulduğunu aktardı.

Bakan Göktaş, ekibin lastiklerin açtığı yolu takip ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Kaybolduğu noktadan sonrasında bir yol var. Tahmin ediyorduk bir yola gidildiğini ama hangi yola gidildiği konusunda da çok emin değildik. Her türlü ihtimali düşündük. Birkaç ihbar da geldi, her ihbarda biraz umutlandık. Gerçekten devletimiz var olsun. İzleme sistemimiz o kadar kuvvetli ki burada bir vatandaşımızı bulmak için verdiğimiz çabanın yanında tabii devlet koruması altındaki çocuklarımızın, özellikle kendi çocuklarımızın kurtarılması bizler için ayrı sorumluluktu. Devletimiz, AFAD'ımız burada. Her yıl, her gün bu tür vakalarla karşı karşıya kaldığında o vatandaşını bulmak için büyük özveriyle gayret ediyor."

Çocukların ve personelin bulunması için dua eden vatandaşlara teşekkür eden Göktaş, hem heyecanlı hem de duygulu olduklarını kaydetti.

Göktaş, "Onlar bizim evlatlarımız ve onları bulmanın, kendi evladımızı bulmaktan hiçbir şekilde farkı yok." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin "Çocuklar araçtan inerken çok duygu dolu anlar yaşandı. Size sarıldılar. Neler hissettiniz?" sorusuna Göktaş, şu yanıtı verdi:

"Onların korkma ve ürkme ihtimali bizi daha çok endişelendirdi. Bulundu haberi geldiğinde gerçekten hepimiz yukarıda birbirimize sarıldık. Çok farklı bir duygu. Çocuklarımızın yaşadığı o endişeyi, korkuyu bizler de yaşadık. Onlar belki çok daha fazlasını yaşamış olabilirler. Asla istemezdik onların böyle bir şey yaşamasını. Onların gözyaşlarına ben dayanamıyorum zaten. Söyleyecek ne olabilir ki? Evlatlarımıza kavuştuk. Elhamdülillah, Rabbime çok şükür. Onlar bizim evlatlarımız, gözümüzün bebeği. Onların tek bir saçının teline zarar gelmesine, bir gözyaşının akmasına kıyamayız. Onlar bizim çocuklarımız."