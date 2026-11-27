Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bolu Yedigöller Bölgesine gezi amacıyla giden, çocukları taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verildiğini ve bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin katılımıyla Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezi düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verilmiş ve bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir. Çocuklarımıza ve görevli personelimize en kısa sürede ulaşılması amacıyla AFAD, Jandarma ve Bakanlık ekiplerimiz tarafından arama ve inceleme çalışmaları ayrıca dron destekli şekilde titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız, arama kurtarma çalışmalarını ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip etmektedir."

Bölgeye Düzce ve Kocaeli'den de ekipler yönlendirildi. Arama çalışmaları, araçtan en son GPS sinyalinin alındığı bölgede yoğunlaştırıldı. Çalışmalarda gece görüşlü İHA’lar da kullanılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, arama çalışmalarının sürdüğü Bolu'ya gitti.

"En büyük temennimiz, çocuklarımıza ve görevli personelimize bir an önce sağ salim ulaşılmasıdır"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Duran, "Bolu’da Yedigöller bölgesine düzenlenen gezinin dönüşünde, 10 çocuğumuzu ve 3 görevli personelimizi taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlarımız, arama kurtarma çalışmalarını koordinasyon içerisinde ve titizlikle sürdürmektedir" dedi.

Duran sözlerine şöyle devam etti:

"En büyük temennimiz, çocuklarımıza ve görevli personelimize bir an önce sağ salim ulaşılmasıdır. Bu hassas süreçte medya kuruluşlarımızın sorumlu bir yayın anlayışıyla hareket etmeleri; kamuoyunun ise resmî makamların açıklamalarını takip ederek doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır"

Bölgede mobil baz istasyonu kuruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da bölgeye hızlı şekilde mobil baz istasyonu kurulumu yapıldığını açıkladı. Toplam 11 mobil baz istasyonu bölgeye yönlendirildi.

Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü, çalışmalara destek için ilk etapta 2 çift bıçaklı kamyon, 2 arazi aracı ile birlikte 8 personeli bölgeye gönderdi.

Arama çalışmalarına İHA'lar da katıldı

Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin katılımıyla Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik yapılan gezinin dönüşünde araçla irtibat kesilmesi üzerine arama kurtarma çalışmaları yürütüldü.

Söz konusu çalışmalarda insansız hava araçları da kullanıldı. Bu kapsamda Bayraktar İHA'nın uçuş görüntüleri de hava trafiğini ve uçak konumlarını canlı harita üzerinde gösteren çevrim içi uçuş takip platformu Flightradar24’e yansıdı.

Araç bataklığa saplanmış halde bulundu

Bölgeye giden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili açıklama yaptı.

178 personel ve 48 araçla arama yapıldığını söyleyen Bakan Göktaş, "Çocuklarımız ve bütün ekip sağ olarak bulundu. Araç bir bataklığa saplanmış. Hepsinin durumu çok iyi. Hepimize geçmiş olsun. Bizim dualarımız çocuklarımıza bir an önce kavuşmaktı" açıklamasını yaptı.