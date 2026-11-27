CBC News kanalının haberine göre, Kanada Yüksek Mahkemesi, Quebec eyaletinde "21 nolu yasa (Bill 21)" olarak bilinen laiklik yasasının anayasaya uygun olduğu kararını verdi.

Mahkeme, kararın gerekçesinde, bu yasanın Quebec eyaletinin laikliğe ve demokrasiye olan "meşru ve tarihsel bağlılığından" kaynaklandığını belirtti.

Böylelikle Quebec eyaletinin kamu sektörü çalışanlarının iş yerinde başörtüsü ve haç gibi dini semboller kullanmasını yasaklama konusundaki yasal yetkisi teyit edildi.

Hakim Richard Wagner, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "21 nolu yasa, Quebec'in özgür ve demokratik bir toplumda devletin laikliğini sağlama konusundaki meşru ve tarihsel bağlılığından kaynaklanmaktadır." ifadesini kullandı.

- "Kanada için karanlık bir gün"

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) Üst Yöneticisi (CEO) Stephen Brown, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kanada Yüksek Mahkemesinin kararının, ülke genelinde temel haklara zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Mahkeme kararını "ülkede din özgürlüğü ve eşitlik açısından büyük bir gerileme" olarak nitelendiren ve "Bugün Quebec ve Kanada için karanlık bir gün." diyen Brown, "Kanadalıların Anayasa şartıyla güvence altına alınan haklarına yönelik topyekun bir saldırının kapıları ardına kadar açıldı." ifadelerini kullandı.

Quebec eyaletinde yaşayan birçok kişinin "dini görünümleri" nedeniyle işlerini, eğitim fırsatlarını ve kariyer beklentilerini kaybettiğini belirten Brown, bu kararın etkilerinin "dini azınlıkların çok daha ötesine uzanabileceği" uyarısı yaptı.

Brown, şunları kaydetti:

"Bu karar, ülkedeki her bir yönetime, tüm Kanadalıların temel özgürlüklerini ve yasal haklarını ellerinden alan yasalar çıkarma konusunda sınırsız bir yetki tanımaktadır. Eğer haklarımız, bir hükümetin siyasi çıkarlarına uygun düştüğü her an ihlal edilebiliyorsa o zaman gerçek anlamda haklara sahip değiliz demektir."

Carney'den "mozaik" mesajı

Kanada Başbakanı Mark Carney de gazetecilere yaptığı açıklamada, federal hükümetin, yargının verdiği karara saygı duyduğunu belirterek, kararın eyalet içinde ve dışındaki etkilerinin inceleneceğini söyledi.

Ülkeyi "mozaik" olarak tanımlayan Carney, "Federal hükümet, yetkileri dahilinde, Kanada'daki bu hak ve özgürlükleri korumak için her zaman elinden geleni yapacaktır." dedi.

Herkesin "aidiyet hissettiği bir ortamda Kanada'nın daha güçlü olduğunu" vurgulayan Carney, şu ifadeleri kullandı:

"Bu mozaik, sadece kim olduğumuzun, farklı kökenlerimizin ya da farklı kimliklerimizin bir resmi değildir. Benim gözümde bu bir taahhüttür. Birbirimize nasıl davrandığımıza dair bir taahhüt. Herkesin kendi kimliğiyle gelişip serpilme fırsatına sahip olduğu ve azınlıklarımızın korunduğu bir ülke."

Yasa

Eyalette Müslüman, Sih ve Katolik temsilcilerin de aralarında bulunduğu çeşitli gruplar, temel haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle söz konusu yasayı yargıya taşımıştı.

Kanada'da "en önemli anayasal süreçlerinden biri" olarak nitelendirilen ve 2019'da kabul edilen "Bill 21" yasasını merkeze alan dava, kamu görevlilerinin iş yerinde dini semboller taşımasını yasaklıyor.

BBC, hukuki açıdan bu kararın, ülkedeki dini ifade özgürlüğü konusunda tartışmalar doğurabileceğini ve birçok kesimin tepkisini çekeceğini aktardı.